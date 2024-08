Y a-t-il une scène post-générique dans Alien: Romulus ?

Alien: Romulus offre frissons de terreur et de dégoût face aux attaques des xénomorphes, mais le public doit-il s’attarder dans les salles obscures alors que le générique commence à défiler ?

Sept ans après le dernier film de la franchise, Alien: Romulus débarque sur grand écran pour offrir un retour aux sources glaçant et claustrophobe aux spectateurs. Malgré un budget modeste et un casting de petits nouveaux, le long-métrage de Fede Alvarez parvient à se montrer digne des films originaux tout en proposant de nouvelles choses bien effrayantes, y compris pour les spectateurs les plus aguerris.

Situé entre les deux premiers Alien, Romulus réserve bien des surprises à son public, notamment avec de nouveaux éléments narratifs qui poussent l’histoire dans des directions uniques, capables de prendre les fans au dépourvu. Mais une fois son acte final explosif terminé, y a-t-il un bonus pour préparer la suite de la saga au cinéma ?

Y a-t-il une scène post-générique à la fin d’Alien: Romulus ?

Non, il n’y a pas de scène post-générique dans Alien: Romulus. Une fois que les crédits commencent à défiler, plus rien ne vous attend, sinon un écran noir.

20th Century Studios

Par conséquent, vous êtes libre de quitter le cinéma quand vous le souhaitez, histoire de reprendre votre souffle, en sachant que vous ne manquerez rien : pas de teaser pour une éventuelle suite, pas d’easter egg servant à surprendre les fans de longue date d’Alien.

La décision reste cohérente avec la direction prise par les films de la franchise, chacun racontant une histoire se voulant indépendante – bien que liée. Si Prometheus a dérogé à la règle en 2012 avec un bref aperçu du logo de la Weyland Corporation une fois le générique passé – un logo renvoyant à un site web désormais fermé –, il ne s’agissait pas vraiment d’une scène à proprement parler.

Et pour ceux qui n’en auraient pas eu assez, on vous propose d’aller jeter un œil à la fin que Ridley Scott avait imaginée au départ pour le film Alien.