Ellen Ripley est-elle dans Alien: Romulus ? Explication de son rôle dans la franchise

Ellen Ripley joue un rôle déterminant dans de nombreux films de la franchise Alien, défiant le temps et la mort grâce à la technologie : les spectateurs la retrouveront-ils également dans Romulus de Fede Alvarez ?

Ellen Ripley est l’une des héroïnes du cinéma les plus iconiques, et a mis du temps avant de prendre sa retraite après avoir été impliquée dans presque tous les films de la saga Alien. Sauf que Romulus va se trouver une place assez particulière dans la chronologie initiée par Ridley Scott, et les spectateurs pourraient se demander si la protagoniste aura une chance d’apparaître à nouveau sur grand écran.

Le huitième passager nous présentait en 1979 l’héroïne à bord du Nostromo, vaisseau commercial : le voyage se déroulait alors en 2122 dans la diégèse, et finissait mal pour l’équipage qui avait fait l’erreur de s’arrêter sur la mauvaise planète. Après une partie de cache-cache endiablée dans les coursives du vaisseau, Ripley se retrouvait seule survivante – de justesse, à en croire la fin prévue au départ par le réalisateur Ridley Scott. Mais la protagoniste a finalement repris du service dans les suites, soit Aliens (James Cameron), Alien³ (David Fincher) ou encore Alien, la résurrection (Jean-Pierre Jeunet). Qu’en sera-t-il dans Alien: Romulus ?

Ellen Ripley est-elle dans Alien: Romulus ?

Non, Ellen Ripley (Sigourney Weaver) n’apparaît dans Alien: Romulus car la chronologie ne s’y prête pas.

20th Century Studios

En effet, à la fin d’Alien, Ellen Ripley entre dans un caisson de stase pour s’endormir en attendant qu’on la secoure. Elle ne se réveille que dans Aliens, le retour, après avoir dérivé durant 57 ans dans l’espace. Or, le réalisateur Fede Alvarez a expliqué auprès de Digital Spy que Romulus se situe 22 ans après le premier film de Ridley Scott. Lorsque les personnages du dernier long-métrage se feront joyeusement décimer, Ripley sera de son côté occupée à faire la sieste (pour une fois).

Alien: Romulus se déroulera ainsi avant Aliens, le retour, et bien après les événements de Prometheus et Covenant. À noter également que le film se situe plusieurs années après les incidents du jeu de survie Isolation, qui partage justement de nombreux aspects esthétiques et scénaristiques avec Romulus.

Lors de son interview le cinéaste s’est amusé à évoquer un indice laissé à disposition des spectateurs : “Quand vous regarderez le film, faites attention, une date s’affiche. Ce sera votre seule chance. Si vous la ratez au début, vous manquerez l’année à laquelle tout se passe.“

Romulus se place en cinquième dans la chronologie Alien

La franchise Alien s’étend de 2089 (pour Prometheus) à 2381 (pour Alien, la résurrection). Au milieu des nombreux récits proposés par les différentes œuvres, Romulus apparaît comme le cinquième.

20th Century Fox

La chronologie de la saga Alien (en excluant Alien vs. Predator, qui n’est plus considéré comme canon) est la suivante :

Prometheus – 2089

Alien: Covenant – 2104

Alien, le huitième passager – 2122

Alien: Isolation – 2137

Alien: Romulus – environ 2142

Aliens, le retour – 2179

Alien³ – 2179 (pas de repos pour Ripley !)

Alien, la résurrection – 2381

Amanda Ripley est-elle dans Alien: Romulus ?

Non, Amanda n’apparaît pas non plus dans Alien: Romulus, bien que ce qui lui est arrivé après Isolation soit sujet à débat.

20th century fox/sega Le Xenomorph d’Alien devrait débarquer sur Fortnite

Dans la version longue d’Aliens, Ellen apprend que sa fille Amanda (que nous n’avons jamais rencontrée dans le premier film) est morte d’un cancer alors que sa mère était en stase.

Dans la fin du jeu, Amanda Ripley s’échappe de la station Sevastopol et dérive dans l’espace. Mais avant les crédits, un bref éclat de lumière se reflète sur son casque, ce qui laisse entendre que c’est de cette manière qu’elle a été secourue et a survécu jusqu’à sa mort, teasée dans Aliens.

L’apparition d’Amanda dans Romulus pourrait paraître plausible en raison de l’alignement des chronologies et du fait qu’elle est censée être en vie, mais la jeune femme n’apparaît jamais dans les films. Et le manque de familiarité de la part du grand public pour le personnage des jeux vidéo justifie également son absence dans le long-métrage.

Alien: Romulus crèvera le grand écran le 14 août 2024.