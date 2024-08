Le monstre le plus flippant d’Alien: Romulus n’a pas été fait en CGI

L’un des monstres les plus terrifiants d’Alien: Romulus est en réalité incarné par un véritable acteur, rappelant la création du xénomorphe original.

Alien: Romulus a commencé à terroriser les spectateurs le 14 août dans les salles obscures, profitant d’un retour aux sources de la franchise pour provoquer frissons et sursauts chez son public. Le film de Fede Alvarez possède en effet de nombreux points communs avec les autres longs-métrages de la série initiée par Ridley Scott, et les effets spéciaux semblent également en faire partie.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers d’Alien: Romulus.

En effet, le final du film a présenté une créature aussi hideuse que mortelle – dont le visage aura rappelé des souvenirs aux spectateurs de Prometheus. Hybride entre xénomorphe et humain, le monstre est grand, a un sourire glaçant et son corps bancal se rapproche davantage de l’homme que de l’extraterrestre.

Et si la séquence avec l’alien a horrifié de nombreux spectateurs dans les salles, il est bon de noter que l’étrange xénomorphe n’a pas été créé à partir d’images de synthèse, mais bien de la performance d’un acteur roumain au physique particulier : Robert Bobroczkyi. Haut de ses 2m30, l’interprète du monstre est aussi un sportif, puisqu’il s’était déjà fait remarquer dans l’équipe de basketball de son université. Le géant fait ainsi ses débuts dans le monde du cinéma grâce à Romulus.

Les fans familiers de sa grande taille l’auront certainement reconnu rapidement, y compris sous les lourdes prothèses utilisées pour le faire incarner “Newborn”, la créature hybride du long-métrage de Fede Alvarez. Le choix de créer une créature sans recourir aux effets spéciaux peut également être vu comme un hommage au tout premier xénomorphe d’Alien.

Évidemment, Ridley Scott ne pouvait guère compter sur les CGI en 1979, ce qui explique en grande partie son utilisation réussie du hors champ pour générer de la peur tout en minimisant les apparitions de son monstre à l’écran. Mais il fallait malgré tout montrer le xénomorphe, et la décision avait été prise d’utiliser un acteur pour incarner l’extraterrestre.

À l’époque, c’était Bolaji Badejo, artiste nigérian de 26 ans mesurant lui aussi plus de 2 mètres (2m08), qui avait revêtu le costume complexe et offert une performance exceptionnelle. Contribuant grandement aux mouvements et au design général de la créature, Bolaji Badejo a laissé derrière lui un héritage certain et des indications suivies par les réalisateurs qui auront repris le flambeau après Ridley Scott.

Alien: Romulus est sorti au cinéma le 14 août 2024, mais les spectateurs qui souhaitent prolonger l’expérience peuvent également retrouver les autres films de la franchise en streaming.

