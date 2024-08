Pourquoi Ian Holm est-il dans Alien: Romulus ? Explication de la “nécromancie digitale”

Alien: Romulus est enfin sorti, et compte de nombreuses surprises, dont la présence d’un visage qui sera familier pour les fans du premier film de la franchise : on vous explique son retour.

Au départ un simple film de monstre dans l’espace, Alien est rapidement devenu une saga incontournable de la science-fiction au cinéma. L’engouement des spectateurs pour ses personnages, notamment Ellen Ripley qui a eu droit à son lot de malheurs, a permis à la franchise de gagner toujours plus en popularité.

Et si Ridley Scott a décidé d’ignorer de nombreux éléments des films de ses collègues en relançant la saga avec Prometheus, Fede Alvarez a de son côté multiplié les hommages dans son film Alien: Romulus. Les punchlines pleuvent, mais pas seulement : car un visage bien familier pour les spectateurs a surgi à l’écran. Pourquoi l’acteur Ian Holm, décédé en 2020, se trouve dans le dernier film Alien ?

Ash est de retour dans Alien: Romulus… ou pas

Le visage de l’acteur Ian Holm a été ressuscité numériquement pour Alien: Romulus, pour se retrouver sur un nouvel androïde (ou homme synthétique).

L’interprète d’Ash dans Alien a ainsi pu apparaître dans le rôle de Rook dans Romulus. Car il s’agit bien de deux androïdes bien différents, qui n’ont en commun que leur modèle de série au sein de la compagnie Weyland-Yutani.

Sa présence avec de tels traits reste cohérente avec la chronologie des films Alien : l’intrigue de Romulus se situe en effet 20 ans après celle de l’original signé par Ridley Scott. Il est donc tout à fait possible que d’autres robots de la même série existent encore à cette époque.

Rook a ainsi droit à deux interprètes : Daniel Betts est chargé de la performance faciale et vocale, et Ian Holm est crédité pour la “référence” faciale et vocale. Pour faire simple, Daniel Betts se trouvait sur le plateau de tournage, et le visage et la voix d’Ian Holm lui ont été superposés en post-production.

Une décision qui crée la controverse dans le public d’Alien

L’annonce de la présence d’Ian Holm dans Alien: Romulus a rapidement mis le feu aux poudres sur les réseaux sociaux, les fans de la franchise et de l’acteur ne manquant pas de faire savoir leur mécontentement.

L’initiative a essentiellement été considérée comme inutile et immorale, soulevant une nouvelle fois les questions de l’utilisation du visage des acteurs, qui avaient justement déjà été une des raisons des grèves à Hollywood en 2023.

Un fan sur X/Twitter déclare par exemple : “C’est tellement étrange de faire un Ian Holm en IA alors qu’on pourrait simplement demander à Lance Henriksen de faire quelques répliques, modifier un peu l’histoire et personne ne se poserait de questions.”

En effet, Rook n’est en rien lié à Ash, si l’on oublie le physique et l’appartenance à la compagnie Weyland-Yutani. D’autres androïdes existent également dans la franchise d’Alien, et leurs interprètes, eux, sont toujours en vie : Lance Henriksen incarnait Bishop dans Aliens, le retour et Alien 3 et aurait très bien pu faire l’affaire pour le rôle de Rook.

Un autre internaute décrit la démarche du retour numérique comme “la manipulation en CGI d’un homme mort qui ne peut pas y consentir” et affirme que le résultat le met “particulièrement mal à l’aise“. Au point de ne pas vouloir revoir le film !

Il est toutefois très probable que la famille ait eu son mot à dire quant à l’utilisation du visage et de la voix d’Ian Holm, mais le rendu semble être la goutte de trop dans la multiplicité des références considérées comme “poussives” du film.

D’autre part, l’idée que la compagnie Weyland-Yutani se soit amusée à donner l’apparence d’Ash à tous ses synthétiques de la période de Romulus ne paraît pas vraisemblable, comme le fait remarquer un spectateur se souvenant du twist dans Alien : “Si Ian Holm est ce à quoi tous les androïdes ressemblent dans l’univers d’Alien à cette époque, pourquoi l’équipage du premier film est-il surpris lorsque l’on découvre qu’Ash est un robot ?“

Qu’est-ce que la “nécromancie numérique” ?

La “nécromancie numérique” est un nouveau terme inventé pour décrire le fait de garder en vie des personnes décédées grâce à l’intelligence artificielle, capable de reproduire visage, voix et parfois même opinions personnelles.

Du côté du cinéma, la tendance croissante des studios à utiliser les visages et les voix d’acteurs morts pour des personnages anciens pose de nombreux problèmes éthiques. Si les productions n’agissent pour le moment pas sans le consentement des familles des défunts, le fait que les principaux concernés n’aient plus l’opportunité de se prononcer dérange de nombreux spectateurs.

D’autant plus que la technologie, qui repose sur une combinaison d’images de synthèse, de performance-capture et de remplacement numérique de visages, laisse suggérer d’autres problèmes pour les acteurs à l’avenir : la question de l’utilisation de l’image des personnalités a été soulevée lors des grèves à Hollywood, les acteurs craignant de finir remplacés y compris de leur vivant par l’intelligence artificielle en ne servant plus que de simples modèles.

Les occurrences sont nombreuses dans les films produits par Disney : la princesse Leia (Carrie Fisher) et le Grand Moff Tarkin (Peter Cushing) ont ainsi été ramenés à la vie numériquement dans Rogue One. L’apparition d’un Luke Skywalker plus jeune dans The Mandalorian et Le Livre de Bobba Fett a également été vivement critiquée pour son utilisation du deepfake.

Warner aussi s’est servi de la technologie pour DC, faisant revenir le Superman de Christopher Reeve dans The Flash. Du côté de Universal, on peut noter l’apparition de Paul Walker dans Fast & Furious 7. Même Audrey Hepburn a été ressuscitée pour une publicité de chocolat !

On pourrait penser que les polémiques qui fleurissent sur les réseaux sociaux à chaque nouvelle utilisation de la “nécromancie numérique” suffiront à dissuader les studios de ne pas continuer. C’est malheureusement sans compter sur la nostalgie du public qui permet parfois de porter à elle seule certaines productions.

Pour vous faire votre propre avis sur le résultat concernant Ian Holm, vous pouvez toujours vous diriger vers les salles obscures, Alien: Romulus étant sorti le 14 août 2024 au cinéma. Mais si vous préférez retourner aux fondamentaux, vous pouvez également aller voir les autres films de la franchise en streaming.

