Alien: Romulus est-il la suite de Prometheus et Covenant ? Les connexions entre les films

Un nouveau film vient de s’ajouter à la franchise Alien, mais à quel point est-il lié aux précédents opus réalisés par Ridley Scott ?

Si les quatre premiers films Alien se suivaient sans aucun doute possible en poursuivant les mésaventures d’Ellen Ripley alias Sigourney Weaver, la suite s’est complexifiée lorsque Ridley Scott a repris les rênes de la saga qu’il avait initiée en 1979. Prometheus a changé de protagonistes tout en faisant un sacré retour en arrière, modifiant certains détails de la mythologie, pour ensuite poursuivre son travail sur Covenant.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sept ans après, c’est à Fede Alvarez qu’on a refilé le bébé, pour la réalisation d’Alien: Romulus. Et au milieu de cette chronologie qui peut paraître parfois chaotique, les spectateurs ont toutes les raisons du monde de s’interroger sur les liens entre les différents longs-métrages. Romulus peut bien être vu sans connaître le reste de la franchise, mais des éléments de l’intrigue suggèrent tout de même une certaine continuité : on vous explique tout.

L’article continue après la publicité

Attention : cet article contient des spoilers d’Alien: Romulus, de Prometheus et d’Alien: Covenant.

L’article continue après la publicité

Sommaire

Alien: Romulus est-il la suite de Prometheus et Covenant ?

Non, Alien: Romulus n’est pas une suite directe de Prometheus et Covenant. Mais les films restent malgré tout liés par des détails qui les ancrent dans la même chronologie.

Le film de Fede Alvarez se déroule dans la période entre Alien et Aliens, en l’an 2142. Ses événements ont ainsi lieu 20 ans après la première mission de Ripley, et 37 ans avant son réveil dans Aliens le retour.

L’article continue après la publicité

On peut donc en conclure que Romulus se déroule 38 ans avant Covenant, et 49 ans avant Prometheus, sans chercher particulièrement à s’inscrire comme une suite des films de Ridley Scott. Toutefois, il subsiste des connexions très fortes entre les préquels et le petit nouveau dans la saga.

L’article continue après la publicité

Explication des principales connexions entre Alien: Romulus et les préquels Prometheus et Covenant

S’il n’est pas nécessaire d’avoir vu un autre film Alien avant Romulus, force est de constater qu’il existe des liens entre les différents opus, et surtout avec les préquels que Ridley Scott a réalisés en 2012 et 2017.

L’article continue après la publicité

L’étrange fluide noir

Les Ingénieurs de Prometheus s’amusaient à manipuler un liquide noir aussi luisant et épais que l’huile de moteur d’une voiture en fin de vie pour créer la vie, et le fluide a fait son retour dans Romulus.

20th century fox

Présenté comme porteur du “gène Prométhée” par l’androïde Rook – dont le visage reprend les traits de l’acteur Ian Holm –, le liquide est cette fois manipulé et transformé dans le but de forcer l’évolution humaine. Si les résultats en vidéo suggèrent une réussite totale sur un rat revenant à la vie, on découvre bien assez vite que le fluide n’est toujours pas maîtrisé puisqu’il a fait muter l’animal de manière incontrôlée jusqu’à le tuer.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans Prometheus, ce fluide contient des créatures serpentines capables de tuer les humains. L’androïde David s’en sert également pour infecter ses compagnons d’infortune – typique des synthétiques.

Les vases

Étroitement liés au fluide noir, les vases (ou urnes) de Prometheus apparaissent eux aussi dans Romulus.

20th century fox

On peut en effet les retrouver représentés dans une projection holographique, qui ne manquera pas de rappeler des scènes cauchemardesques aux fans de la franchise : dans Prometheus, ces récipients sécrètent la même substance sombre, mieux vaut donc ne pas trop s’en approcher.

L’article continue après la publicité

Le projet Prométhée

La connexion la plus flagrante avec les films de Ridley Scott apparaît lorsque Rook parle du projet Prométhée.

L’article continue après la publicité

Il s’agit bien évidemment de la poursuite du plan de Peter Weyland, qui voulait voir les humains dépasser leurs limites et évoluer. C’est ce même plan qui a précipité l’arrivée du Prometheus sur la planète des Ingénieurs, et les interactions désastreuses entre l’équipage et la faune locale.

L’article continue après la publicité

La musique de Prometheus

Alien: Romulus contient un clin d’œil plus discret aux autres films, avec la musique de Prometheus.

En effet, le thème principal du premier préquel a été revisité pour se lancer alors que les crédits du dernier long-métrage commencent à défiler.

L’article continue après la publicité

Le compositeur Benjamin Wallfisch a créé une nouvelle bande originale pour le film de Fede Alvarez. Mais sa production n’a pas hésité à emprunter des motifs musicaux aux créations de Marc Streitenfeld et Harry Gregson-Williams pour le générique de Romulus.

L’article continue après la publicité

Le dernier monstre d’Alien: Romulus

Si les xénomorphes évoluent peu entre les différents films de la franchise, le dernier monstre qui apparaît dans le final d’Alien: Romulus sort des sentiers battus, mais ses traits n’auront pas manqué de rappeler quelque chose aux spectateurs de Prometheus.

20th century fox

En effet, l’hybride humain-xénomorphe né d’un œuf pondu dans son caisson de cryostase par Kay (Kaymoulox ?) partage de nombreux points communs avec les Ingénieurs de Prometheus : sa peau blanche, sa grande taille, mais surtout un visage très reconnaissable – qui pousse le vice jusqu’à afficher un sourire glaçant avant d’attaquer, tels les aliens qui dévoilent leurs dents lorsqu’ils sont en chasse.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ridley Scott réalisera-t-il un jour un troisième préquel ?

Il y a peu de chances que Ridley Scott réalise une suite à Prometheus et Alien: Covenant.

Alien: Covenant s’était terminé sur un cliffhanger alors que David révélait avoir tué Walter et être en charge du vaisseau transportant des colons humains et des embryons, en route pour Origae-6.

Depuis, aucune suite n’est sortie pour en révéler davantage sur les aventures de l’androïde, interprété par Michael Fassbender. Et mieux vaut ne pas trop espérer le revoir dans ce rôle, si l’on se fie à la réception critique mitigée, ou le box-office juste correct.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si le réalisateur semble avoir fait le deuil (pour le moment) d’une suite, il a malgré tout donné des éléments de l’intrigue envisagée auprès d’Empire, évoquant un monde façonné par l’esprit dérangé de David. Mais le cinéaste est déjà occupé sur d’autres projets, notamment avec le très attendu Gladiator 2.