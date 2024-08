Alien Romulus est-il basé sur Isolation ? La connexion avec le jeu expliquée

La franchise de sci-fi culte fait son grand retour en 2024 avec Alien : Romulus, mais les fans d’Alien : Isolation peuvent être rassurés, car ils sont également pris en compte.

Alien : Isolation, sorti en 2014, était un chef-d’œuvre du jeu d’horreur. Se déroulant entre les événements d’Alien, le huitième passager (1979) et ceux d’Aliens, le retour (1986), le jeu suit la fille d’Ellen Ripley, Amanda, alors qu’elle explore un vaisseau spatial abandonné afin de découvrir ce qui a conduit à la disparition de sa mère 15 ans plus tôt.

Alien : Romulus se situe dans une période similaire, cinq ans après qu’Amanda a rencontré les Xénomorphes dans Isolation. Ainsi, les fans se demandent si le jeu à succès sera à nouveau lié au dernier volet de la saga Alien.

Les fans du jeu d’infiltration seront alors ravis d’apprendre que ce dernier n’a pas été oublié par les créateurs du film Alien : Romulus.

Alien : Romulus s’est clairement inspiré d’Alien : Isolation

Le réalisateur Fede Alvarez a confirmé qu’Alien : Isolation a été une source d’inspiration pour Alien : Romulus.

Dès le départ, on peut voir qu’il y a des clins d’œil évidents à Alien : Isolation dans Romulus. Une photo partagée par le réalisateur Fede Alvarez révèle l’un des terminaux téléphoniques emblématiques du jeu sur le plateau de Romulus.

Le terminal est également présent en arrière-plan dans la première bande-annonce d’Alien : Romulus. Dans Alien : Isolation, les terminaux téléphoniques servent de points de sauvegarde où les joueurs peuvent enregistrer leur progression.

Il est clair qu’Isolation a été dans l’esprit d’Alvarez tout au long du tournage. Dans un autre post sur X/Twitter, il a partagé une photo d’une bibliothèque de livres qu’il a utilisés lors du développement d’Alien : Romulus, parmi lesquels figure l’artbook d’Alien : Isolation.

Il a également révélé sur les réseaux sociaux qu’il est un joueur passionné, répondant à un fan qu’il avait terminé tous les jeux liés à Alien, sauf le tout récent Alien : Dark Descent, auquel il était encore en train de jouer à l’époque.

Alien : Isolation est-il canon ?

Nous ne savons pas clairement si Alien : Isolation est canon. Comme il se situe entre les deux premiers films de la saga et qu’il n’a pas d’impact direct sur les événements de la franchise, on peut facilement l’ignorer, mais il ne contredit pas non plus les films de manière à ce qu’il ne puisse pas être considéré comme étant canon.

Bien que les développeurs n’aient pas clarifié le statut du jeu sur ce point, Alien : Isolation a des connexions avec les films. Amanda Ripley est d’abord mentionnée dans des scènes coupées d’Alien. Lorsque Ellen Ripley se réveille dans Aliens, le retour, on lui dit qu’Amanda est morte d’un cancer pendant qu’Ellen était en sommeil cryogénique.

Cependant, il est sous-entendu qu’Amanda Ripley a poursuivi ses propres aventures. Alien : Romulus se déroule quelques années après la fin d’Isolation, qui voit Amanda s’éjecter dans l’espace pour échapper à un Xénomorphe. Bien que le jeu n’ait pas encore eu de suite, l’histoire d’Amanda est ensuite développée dans des romans.

Le roman Alien : Colony War, sorti en 2022, révèle que l’histoire de la mort d’Amanda dépeinte dans Aliens, le retour pourrait être un mensonge. Dans le roman, son mari, Chad McLaren, révèle qu’Amanda a été placée en sommeil cryogénique pendant qu’on cherche un remède à son cancer, et que l’histoire de sa mort a été inventée pour la protéger.

Tout comme le jeu, les romans sont à la limite de la continuité, et ne sont pas encore explicitement canon ou non-canon. Si c’est canon, cela signifie qu’Amanda est soit en train d’explorer la galaxie, soit en sommeil cryogénique pendant Romulus. Pour les fans impatients, c’est un indice que l’histoire d’Amanda est loin d’être terminée, ou même une possible préparation pour qu’Amanda et Ellen se rencontrent.

Il est encore possible qu’Alien : Romulus puisse se connecter directement à l’histoire d’Alien : Isolation, ou même préparer le retour d’Amanda à l’avenir. Pour l’instant, cependant, son histoire est en suspens, laissant littéralement le personnage dans l’isolement.

