Alien: Earth – intrigue, teaser, casting, tout ce qu’on sait sur la série

La franchise Alien a fait son retour sur grand écran, et s’apprête à envahir le petit grâce à la série Alien: Earth. De l’intrigue au casting, en passant par les premières images, on vous dit tout sur ce préquel.

La saga Alien est de nouveau en plein essor : si Covenant n’avait pas convaincu, Romulus de Fede Alvarez a donné un nouvel élan aux xénomorphes, qui ont retrouvé leur place de grands prédateurs du box-office. Les spectateurs veulent voir des humains se faire dézinguer dans l’espace ? Ça tombe bien, parce qu’une série prévoit de leur offrir le spectacle tant désiré.

S’implantant dans un univers déjà vaste et aux codes connus du grand public, la production de plusieurs épisodes se présente comme un préquel du tout premier film de Ridley Scott. De son intrigue déjà dévoilée à son casting, en passant par un premier teaser inquiétant, on vous dit tout ce qu’on sait sur la série Alien: Earth.

La série Alien: Earth sortira en 2025, mais n’a pas encore de date de sortie précise.

C’est le showrunner Noah Hawley qui a confirmé prévoir de sortir les épisodes durant la première moitié de 2025 (via The Wrap).

Auprès de The Hollywood Reporter, le créateur a expliqué en août 2024 que le tournage était terminé, signifiant ainsi que la production pourrait respecter les délais annoncés : “Je suis en post-production, en plein montage“, a ainsi déclaré Noah Hawley. “Évidemment, il y a une bonne part d’effets visuels qui prend du temps. Mais je ne pourrais pas être plus heureux du résultat du tournage. Les gens voulaient une série sur l’univers d’Alien, et je pense que je vais leur offrir quelque chose de spécial.”

À ce stade, on ne sait pas encore si les épisodes seront diffusés en une fois ou s’il faudra s’attendre à un rythme de sortie hebdomadaire.

Quand se déroulent les événements d’Alien: Earth dans la chronologie ?

La nouvelle série est considérée comme un préquel, se déroulant environ 30 ans avant les événements du premier Alien de Ridley Scott.

On peut donc estimer que le récit s’inscrit dans les années 2090 de la chronologie de la saga. Il est encore difficile à ce stade de savoir s’il s’agira du tout premier aperçu du xénomorphe, ou si l’intrigue se placera après celle de Prometheus.

Y a-t-il une bande-annonce ?

Un premier teaser a été présenté pour dévoiler un xénomorphe observant la Terre, mais aucune vraie bande-annonce n’est encore sortie, le tournage étant encore récent.

Intrigue de la série

L’intrigue d’Alien: Earth se déroule sur Terre, après qu’un vaisseau s’y soit écrasé.

C’est avec le premier teaser que le synopsis a été révélé : “Lorsqu’un mystérieux vaisseau spatial s’écrase sur Terre, une jeune femme (Sydney Chandler) et un groupe hétéroclite de soldats tactiques font une découverte fatidique qui les met face à la plus grande menace de la planète.“

Reste à savoir à quel point la série respectera le canon de la franchise : y aura-t-il un lien avec les ingénieurs et le premier xénomorphe vus dans Prometheus ? Le premier teaser dévoilant déjà un des aliens auxquels le public est habitué, on peut se demander si la mythologie de Ridley Scott sur la création des bêbêtes sera scrupuleusement suivie ou non.

Le showrunner Noah Hawley a laissé entendre que l’accent serait principalement mis sur “les concurrents de la Compagnie Weyland-Yutani, qui ont leur propre plan pour les hommes synthétiques“. Les extra-terrestres pourraient donc ne pas être les seuls antagonistes de la série.

Casting : Qui est dans la nouvelle série ?

Alien: Earth se concentre sur un groupe de nouveaux personnages, n’attendez donc pas le retour de figures emblématiques de la franchise comme Ellen Ripley. Mis à part quelques noms notables, la majorité du casting est composée de nouveaux venus.

Retrouvez ci-dessous le casting déjà connu :

Sydney Chandler – Wendy

Alex Lawther – CJ

Samuel Blenkin – Boy Kavalier

Essie Davis – Dame Silvia

Adarsh Gourav – Slightly

Kit Young – Tootles

Timothy Olyphant – Kirsh

David Rysdahl

Babou Ceesay

Jonathan Ajayi

Erana James

Lily Newmark

Diem Camille

Adrian Edmonson

Meo Bar-El

Sandra Yi Sencindiver

La série Alien: Earth sortira courant 2025, mais vous pouvez toujours passer le temps en jetant un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.