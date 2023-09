Ahsoka : une théorie incroyable relie Baylan à des personnages iconiques de Star Wars

La série sur Disney+ a su s’implanter avec brio dans l’univers Star Wars, et n’a visiblement pas fini de se chercher des liens avec les films originaux créés par George Lucas. Cette fois, les fans semblent avoir déniché un clin d’oeil à l’un des personnages les plus iconiques de la saga.

On ne compte plus les différents projets qui gravitent autour de l’univers Star Wars. Entre trilogies, films standalone et séries, Disney n’a pas terminé de capitaliser sur la galaxie lointaine, très lointaine. Le plus grand défi dans ce contexte ? Faire en sorte que tous ces récits deviennent canon, quitte à les relier entre eux par des détails plus ou moins subtils.

Cette fois, les fans ont découvert ce qui aurait pu n’être qu’un Easter Egg dans la série Ahsoka, mini-série de huit épisodes suivant les aventures de l’héroïne éponyme. Et le clin d’œil a de quoi remuer les réseaux sociaux : aperçu sur un des personnages de la série, il permettrait de le relier à des figures iconiques des films de George Lucas.

Un détail crucial sur l’armure de Baylan dans la série Ahsoka

Disney+

Baylan n’en révèle que peu au fil des épisodes, mais on peut déjà affirmer qu’il faisait partie de l’Ordre Jedi quand l’ordre 66 fut exécuté. Comme l’explique le personnage, c’est là qu’il a vu “tout ce qu'[il] connaissait brûler”. Après avoir survécu à la purge, il est devenu un mercenaire vendant ses services à qui en aurait les moyens. Loin d’être un Seigneur Sith, il a toutefois flirté avec les deux côtés de la Force, la maniant avec colère sans pour autant se complaire dans des illusions de grandeur.

Alors que l’épisode 7 est sorti et qu’on attend le dernier de la série Ahsoka pour découvrir si l’antagoniste parviendra à atteindre le fameux pouvoir qu’il recherche quitte à abandonner son apprentie, un autre élément à prendre en compte est que Baylan connaissait Anakin avant que ce dernier ne devienne le célèbre Dark Vador, et qu’il était au courant de l’existence d’Ahsoka Tano. Et tout laisse supposer que cet ancien Jedi est à la recherche des autres membres de la famille Skywalker.

C’est sur son armure que les fans ont remarqué des détails intéressants. Plus précisément sur son poignet : des noms y sont inscrits en Aurebesh. Luke, Leia, Han, Chewie, R2D2, C3PO ou encore Ben figurent ainsi sur le bras du personnage.

Seule Leia a été brièvement mentionnée dans la série par Carson Teva, mais aucun aperçu ou allusion à l’un des autres personnages n’a été remarquée. S’agit-il alors de la liste personnelle des cibles de Baylan, ou étaient-ils ses anciens alliés ? Quant à Ben, y a-t-il un rapport avec Kylo Ren, et auquel cas le mercenaire aurait été bien informé, ou est-ce en référence à Obi-Wan Kenobi ?

Les théories pleuvent sur les réseaux sociaux

Évidemment, les réseaux sociaux se sont emparés du mystère, et on peut clairement constater que ce dernier a de quoi stimuler les internautes.

“LES GENS, POURQUOI PERSONNE N’EN PARLE !????? Est-ce la liste de cibles de Baylan ou quelque chose ???? #Ahsoka Baylan est au courant de Luke Leia Han et même Ben !!!“

“Soit Baylan a une liste de cibles, soit c’est juste un Easter Egg amusant, mais quoi qu’il en soit, c’est la confirmation que Ben Solo est présent à ce moment-là“

Les Skywalker seraient des cibles pour Baylan dans la série Ahsoka

Mais coup de théâtre, un autre internaute est allé plus loin, donnant davantage de poids à la théorie des cibles :

“J’en ai trouvé plus ! J’ai essayé de trouver l’autre image du poignet de Baylan et c’était sur le poster depuis le début ! Alors voilà. Je l’ai tout juste traduit et ça explique tout.”

Avant de préciser en thread : “Si ce n’est pas assez clair. Je pense que ça dit clairement “données sur les cibles”” (ou “target data” dans le tweet en anglais).

La saison approche de son dénouement et les théories continuent de pleuvoir. Une chose reste certaine : Ahsoka a su maintenir l’enthousiasme de ses spectateurs depuis sa sortie le 23 août 2023.

Ahsoka est disponible sur Disney+.