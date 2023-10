Ahsoka : la théorie qui agite les fans sur l’arrivée d’une entité terrifiante

Le final de la série sur Disney+ a laissé de nombreuses zones d’ombre sur l’intrigue, et les spectateurs ont sauté sur l’occasion pour échafauder une nouvelle théorie : celle de l’arrivée d’une entité effrayante.

Star Wars pourrait être sur le point de présenter son méchant le plus fou de son histoire… si du moins les théories gravitant autour de la dernière scène de Baylan Skoll dans Ahsoka s’avèrent exactes. Qui est cette Abeloth dont tout le monde parle, et arrive-t-elle vraiment dans l’univers des Jedi ?

Précisons d’emblée que le personnage qui semble être en contact avec Abeloth, Baylan Skoll, ne ressemble pas au vilain type de Star Wars. Il maîtrise le côté obscur de la Force, mais se moque éperdument de suivre un quelconque chemin, qu’il s’agisse de celui des Jedi ou de la voie des Sith. Il est avide de pouvoir, d’accord, mais pas par égoïsme ou par fierté : ce pouvoir qu’il évoque dans Ahsoka, il en a besoin pour des plans plus grands.

C’est un Jedi Noir qui a survécu à l’Ordre 66 et a abandonné les voies de l’Ordre Jedi. Et pourtant, on peut encore supposer qu’il y a de la lumière en lui : il ne tue pas par pur plaisir ou sous le feu d’une colère inconsidérée.

Dans le sixième épisode, il dit à Shin que quelque chose l’appelle, s’étonnant du manque de perception de son apprentie. Et dans le final, il est montré pour la dernière fois debout devant deux statues des dieux de Mortis, ce qui, selon des fans, pourrait bien signifier l’émergence d’Abeloth dans la chronologie canon.

Qui est Abeloth dans l’univers Star Wars ?

Les fans de Star Wars semblent en effet convaincus que le final d’Ahsoka prépare en réalité le terrain pour Abeloth après la révélation sur Baylan.

La série ne précise jamais qui ou quoi appelait Baylan, mais c’est sans aucun doute lié aux dieux de Mortis. Pour faire court, ils incarnent la Force : le Père représente l’équilibre, tandis que le Fils et la Fille sont respectivement les côtés obscur et lumineux de la Force.

Certains spectateurs d’Ahsoka ont émis l’hypothèse qu’il pourrait y avoir une Mère, et c’est là qu’Abeloth débarque. Elle est une utilisatrice de la Force corrompue et transformée par son désir de devenir une immortelle pouvant faire jeu égal avec les dieux de Mortis. Introduite comme l’antagoniste principal de la série de neuf romans Le Destin des Jedi, elle est à l’origine une femme mortelle et servante des dieux, capable de jouer un rôle maternel et de réconcilier la Fille et le Fils sous le regard attentif du Père.

Cependant, la servante vieillit et voit les dieux de Mortis rester les mêmes. Les choses tournent mal lorsqu’elle décide de boire à la Fontaine de Pouvoir et se baigner dans le Bassin de la Connaissance : au lieu de rejoindre le groupe des Célestes, elle se transforme en l’entité immortelle connue dorénavant sous le nom d’Abeloth.

La théorie des fans : l’arrivée très prochaine d’Abeloth dans la galaxie de Star Wars et d’Ahsoka

L’entité n’est pas considérée comme canon, du moins pour l’instant. Car pour les fans, c’est une évidence : Abeloth est amenée à devenir le futur grand méchant de la galaxie Star Wars.

“Je suis persuadé qu’Abeloth va revenir, le Père pointe vers l’endroit où se trouve Shin, et comme Baylan l’a sous-entendu, elle est importante. Je crois que c’est là qu’Abeloth est confinée et que le plan de Baylan est de la faire posséder Shin. L’actrice serait parfaite pour ça“

“Et si Baylan ne recherchait pas Mortis, mais cherchait plutôt Abeloth, la Mère, la Porteuse de Chaos ? Dans les BD Legends, Abeloth a été abandonnée sur une planète par sa famille. De plus, Baylan a mentionné un pouvoir supérieur que les Sœurs de la Nuit tentaient de fuir. Est-ce possible ?“

“OK, C’EST DONC ABELOTH QUI APPELLE BAYLAN ??? Allons-nous sérieusement voir ABELOTH en live-action dans un STAR WARS CANON ? La Mère arrive, oh mon Dieu ? Mon cerveau n‘est pas prêt pour ça“

“La planète qui était le foyer des Uns (les Dieux de Mortis) était une planète verte luxuriante avant qu’Abeloth ne soit consumée par le mal et n’apporte le chaos, pour finalement être emprisonnée là-bas pendant que les Uns partaient de Mortis. Peridea est-elle cette planète ?“

Si Abeloth s’apprête réellement à atterrir dans l’univers Star Wars, reste à savoir pour quel format. Dave Filoni est en effet en train de travailler sur un film, mais rien ne dit que la grande méchante ne puisse également tenter de pervertir ce qu’il reste des Jedi dans une saison 2 d’Ahsoka…

