Épisode 8 d’Ahsoka : à quoi s’attendre pour le final de la série Star Wars ?

La série Ahsoka touchera à sa fin avec l’épisode 8, après une saison riche en émotions et en révélations sur l’univers de Star Wars. À quoi peut-on s’attendre pour une conclusion satisfaisante ? Voici quelques-unes de nos prédictions pour ce dernier acte.

Le 23 août 2023 c’était une nouvelle série estampillée Star Wars qui posait le pied sur Disney+ : Ahsoka, créée par Dave Filoni, rejoignait les rangs des mini-séries dérivées de The Mandalorian, aux côtés du Livre de Bobba Fett. Les mercenaires et les blasters, c’était bien sympa, mais les sabres laser aussi c’est cool, et les fans en manque de Jedi pouvaient enfin se régaler avec le retour en force d’un personnage iconique.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Car la Togruta n’est pas vraiment une petite nouvelle dans l’univers : d’abord vue dans les séries d’animation Clone Wars ou Rebels en compagnie d’Anakin Skywalker, Ahsoka a ensuite fait une apparition très remarquée auprès du héros de The Mandalorian. C’est à présent ses propres aventures qui peuvent être suivies sur la plateforme de Disney, et la série a clairement trouvé son public. Comment alors clôturer une aventure aussi appréciée ?

Au fil des sept précédents épisodes bourrés d’action, les spectateurs ont assisté aux efforts de l’héroïne et de ses alliés pour retrouver Ezra Bridger, tout en tentant d’empêcher le retour catastrophique du Grand Amiral Thrawn dans la galaxie lointaine. Attention, spoilers droit devant !

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Shin rejoint le camp des gentils dans l’épisode 8 d’Ahsoka

Disney / Lucasfilm Ltd

OK, Shin maîtrise le côté obscur de la Force, mais elle n’est ni Sith ni Jedi. C’est une adversaire talentueuse et féroce, bien qu’imprudente et facilement déstabilisée, comme on l’a vu dans ses affrontements avec Sabine et sa facilité à être dominée par Anakin et Ezra dans l’épisode 7.

Son maître n’est pas spécialement en conflit avec le côté lumineux, il poursuit simplement un pouvoir plus grand. Mais Shin est une jeune apprentie perdue, et dans l’épisode 7, maître et élève se séparent, la laissant seule et soudainement en proie au doute. Quand elle se retrouve confrontée à Ahsoka, Ezra et Sabine sans renforts, Ahsoka lui propose de l’aider… mais Shin s’enfuit.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

On pourrait donc imaginer que Shin poursuivra Baylan après le combat contre les Rebelles, espérant l’accompagner dans sa quête pour trouver ce qu’il cherche. Il la rejettera certainement, estimant qu’elle est trop immature pour le pouvoir auquel il aspire, ne lui laissant que trois options : continuer seule, tenter de s’allier à Thrawn et aux Soeurs de la Nuit – qui semblent la terrifier – ou accepter l’aide d’Ahsoka.

Le retour de Thrawn pas si lointain dans la galaxie d’Ahsoka

Disney+

Cela semble inévitable, compte tenu de ce qui se profile à l’horizon : Ahsoka se terminera forcément avec le retour de Thrawn dans la galaxie et la (très) probable destruction du Home One pour annoncer son arrivée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il a effectivement fait savoir qu’il se fichait de laisser quelqu’un derrière lui sur Peridea, qu’il s’agisse de Sabine, Ezra, Ahsoka ou des mercenaires exécutant ses ordres. Comme il l’a souligné dans l’épisode 7, ses troupes en ont presque terminé avec le chargement de son vaisseau spatial. Après quoi, ils pourront quitter la planète et voyager à travers l’Œil de Sion.

La question que l’on peut se poser alors est la suivant : quelqu’un d’autre rentrera-t-il ? On peut parier que Huyang ramènera Ezra, Sabine, et peut-être même Shin à l’intérieur de la bouche d’un purrgil après qu’Ezra et Ahsoka les aient invoqués avec la Force… mais qu’en est-il d’Ahsoka ?

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ahsoka est laissée pour compte… et trouve le Monde entre les Mondes

Il semble qu’Ahsoka soit destinée à être laissée sur Peridea. Reste à savoir s’il existe une raison valable de l’y abandonner.

Peut-être Shin révélera-t-elle à Ahsoka que Baylan poursuit un pouvoir si grand qu’il ne peut être vraiment appréhendé, ce qui la convaincrait de rester en arrière pour enquêter et potentiellement l’arrêter. Ou peut-être retiendra-t-elle les forces de Thrawn pour qu’Ezra et Sabine s’échappent ? On peut aussi spéculer sur un scénario dans lequel Ahsoka et Shin sont laissées toutes les deux sur la planète : une Jedi atypique et une utilisatrice du côté obscur contraintes de faire équipe faute de mieux, ça nous irait tout à fait.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un caméo de la Princesse Leia dans l’épisode 8 d’Ahsoka ?

The Walt Disney Company France

Un Luke Skywalker rajeuni avait bien fait une apparition surprise dans l’épisode final de la saison 2 de The Mandalorian, dans une scène devenue alors un moment emblématique de tout Star Wars. Étant donné que son nom a été mentionné tout au long d’Ahsoka, Leia Organa pourrait tout à fait faire un caméo dans une scène avec Hera et/ou Mon Mothma.

Auquel cas, on préférerait qu’il s’agisse non pas d’une apparition en CGI de Carrie Fisher comme dans Rogue One, mais plutôt de sa fille Billie Lourd.

La rencontre entre Baylan et Abeloth

C’est LA partie qui tient en haleine les fans, et aussi celle qui nous paraît la moins certaine. Mais il se peut que Baylan, dans sa quête d’un pouvoir suffisamment grand pour briser le sempiternel cycle des guerres entre Jedi et Empire, finisse par entrer en contact avec Abeloth.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Lorsqu’il arrive sur Peridea, il décrit son environnement comme celui de contes de fée, évoquant un passé ancien “longtemps oublié“. Et bien qu’il y ait beaucoup de légendes auxquelles il pourrait faire référence, celle d’Abeloth na paraît pas incompatible.

Les traductions de l’épisode 7 ont en effet semé les graines du doute : était-ce Baylan parlant dans la langue des Mortis… ou Abeloth ? Dans le contexte d’un voyage à travers l’Œil de Sion et l’introduction du Monde entre les Mondes, cela pourrait bien être la fameuse entité.

Quand et où sortira l’épisode 8 d’Ahsoka ?

Attention, décollage imminent : le huitième et dernier épisode sortira le 4 octobre sur la plateforme de streaming Disney+. Il concluera une première saison riche en aventures, et qui sait ? Peut-être même qu’une saison 2 se profilera à l’horizon ?

L’article continue après la publicité