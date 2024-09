Rio Vidal est-elle Lady Death dans Agatha All Along ? Les théories sur sa véritable identité

Bien qu’Aubrey Plaza ait révélé le nom complet de son personnage dans Agatha All Along, il est possible qu’elle cache sa véritable identité au public.

Agatha All Along, le spin-off de WandaVision sorti en 2021, a de nombreuses questions auxquelles il doit répondre dans ses sept épisodes restants.

Alors que certains pensent que la plus grande question serait la véritable identité du personnage adolescent incarné par Joe Locke, un autre mystère a récemment pris le dessus, car le véritable rôle d’Aubrey Plaza dans l’histoire d’Agatha est maintenant remis en question.

Le nom du personnage de l’actrice, à savoir Rio Vidal, a été largement utilisé dans le matériel promotionnel de la nouvelle série Marvel. Pourtant, certains se demandent si elle n’utiliserait pas ce nom comme couverture et qu’elle serait en réalité Lady Death. Ou bien y a-t-il une chance que les fans passent à côté d’une troisième option secrète concernant son identité ?

Voici tout ce que nous savons sur le rôle d’Aubrey Plaza dans Agatha All Along et sur les théories au sujet de la véritable identité de Rio Vidal dans la série Disney+.

Aubrey Plaza joue-t-elle Lady Death dans Agatha All Along ?

À ce jour, il n’est pas confirmé qu’Aubrey Plaza joue Lady Death dans Agatha All Along.

Cependant, certains téléspectateurs pensent que la dernière bande-annonce promotionnelle de la série pourrait indiquer que c’est le véritable rôle de Plaza dans la série.

Dans un court teaser, on voit Agatha et son cercle de sorcières avec une planche ouija alors que la protagoniste leur dit : « Quelqu’un est ici avec nous. »

Ensuite, on peut voir la “planchette” qu’ils tiennent avec leurs doigts se déplacer sur le ouija et s’arrêter sur les lettres « D », « E », « A », « T », « H » (ce qui signifie “MORT” en français).

“Un ajout ‘délicieusement chaotique” à votre saison de l’effroi. Agatha All Along est en cours de diffusion sur Disney+.”

À ce stade, avec les épisodes 1 et 2 qui sont sortis, nous en savons déjà beaucoup sur le cercle d’« amies » sorcières d’Agatha, sauf en ce qui concerne Rio et l’ado (ou Teen en VO).

Teen semble être sous un sort qui maintient son identité secrète aussi bien pour le public que pour les autres personnages de la série du Marvel Cinematic Universe (MCU), mais seule Agatha sait vraiment qui est Rio derrière son masque impassible.

D’après leurs interactions limitées, il est clair que les deux femmes partagent un passé tumultueux qu’Agatha semble peu désireuse de revisiter. Et si c’était parce que Rio est en réalité la Mort elle-même ?

Dans les comics Marvel, la Mort peut prendre n’importe quelle forme, mais elle est principalement représentée soit sous la forme d’un squelette portant une sombre robe, soit d’une femme portant une cape à capuche, très semblable à celle que Rio portait lorsqu’elle a attaqué Agatha chez elle.

Marvel Studios

La Mort est souvent montrée en train de se mêler des affaires des mortels, notamment de Thanos, qui l’a courtisée après qu’ils se soient rapprochés autour de leur amour mutuel pour le meurtre, et de Deadpool, pour qui elle a développé des sentiments durant l’arc narratif Funeral for a Freak de 2002.

Il serait donc logique que Plaza incarne le rôle de Lady Death, car les fans ont été avertis à plusieurs reprises que le chemin des sorcières est un voyage dont peu reviennent, et c’est précisément là où le groupe se dirige.

Si cette théorie se révèle exacte, la présence de Rio aux côtés d’Agatha et de son cercle de sorcières pourrait annoncer leur perte à toutes.

Autres théories sur la vraie identité de Rio Vidal

Si Plaza n’est finalement pas Lady Death, d’autres possibilités pour son identité pourraient être la fée Morgane ou la fille de Méphisto, Blackheart.

Dans les comics, la fée Morgane (ou Morgan le Fay en VO) est une hybride humaine/fée et la demi-sœur du roi Arthur. Son héritage féerique lui a conféré l’immortalité qu’elle a utilisée pour maîtriser l’art de la magie au fil des siècles.

Elle a parfois tenté de conquérir le monde avec son amant, le Docteur Fatalis, ce qui l’a amenée à affronter les Avengers.

Morgan a également été détentrice du Darkhold, le livre de magie noire qui a donné ses pouvoirs à Agatha et qui a été volé par Wanda Maximoff à la fin de WandaVision.

Marvel Studios

Comme Rio connaît Agatha depuis des siècles et est qualifiée de « sorcière verte » (c’est-à-dire une personne en harmonie avec les éléments, comme le serait une fée), il existe de bons arguments pour penser qu’elle pourrait être Morgane.

La dernière option pourrait être que Rio révèle sa véritable identité en tant que Blackheart, l’enfant de Méphisto. Méphisto est la version MCU du diable, et son nom est souvent revenu pendant la diffusion de WandaVision, car il est lié à plusieurs histoires de la Sorcière Rouge dans les comics.

Rio a avoué à Agatha que son cœur « est noir… et bat pour toi », il se pourrait donc que ce soit une manière subtile de révéler qu’elle est Blackheart.

Plaza jouerait alors une version féminine du personnage, car dans les comics, Mephisto a créé un fils nommé Blackheart en utilisant l’énergie maléfique écrasante trouvée dans la ville de Christ’s Crown, dans l’État de New York.

Bien qu’ils soient de la même famille, Blackheart a eu de nombreux désaccords avec son père, ce qui a conduit le seigneur démon à l’abandonner sur Terre sans pouvoirs.

Étant donné que tant de fans voulaient que Méphisto fasse partie de l’univers de WandaVision, Agatha All Along pourrait utiliser Rio comme le moyen de faire venir le diable sur Terre une bonne fois pour toutes.

Les épisodes 1 et 2 d’Agatha All Along sont disponibles dès maintenant sur Disney Plus. Pour l’épisode 3, consultez notre calendrier de sortie de la série Marvel. En attendant, vous pouvez également découvrir notre explication des Sept de Salem.

