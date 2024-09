Qui sont les Sept de Salem dans Agatha All Along ? Explication du groupe de vilains

Agatha Harkness fuit un groupe de vilains terrifiants dans Agatha All Along : qui sont-ils et pourquoi cherchent-ils à l’éliminer ?

Découverte dans WandaVision, l’antagoniste décomplexée Agatha Harkness a fait son grand retour sur petit écran dans sa propre série. Suite (presque) directe à l’histoire de Wanda et Vision dans la petite ville de Westview, Agatha All Along dévoile où en est la vilaine sorcière après avoir joué de mauvais tours à l’ex-Avenger, qui l’avait condamnée à garder son rôle de “voisine encombrante“.

L’article continue après la publicité

Mais à peine remise de l’hypnose dans laquelle elle avait été plongée de force, qu’Agatha doit se dépêcher de trouver une solution à de nouveaux problèmes. Car en plus d’une consœur prête à tout pour la tuer, elle apprend qu’un groupe de personnes en a également après elle : qui sont les Sept de Salem, et pourquoi la simple évocation de leur nom suffit à inquiéter une sorcière surpuissante ?

L’article continue après la publicité

Qui sont les Sept de Salem dans le MCU ?

Dans les comics, les Sept de Salem sont un groupe de vilains lié par des liens familiaux à Agatha Harkness : il s’agit des sept petits-enfants de la sorcière.

L’article continue après la publicité

Nés des relations entre Nicholas Scratch, le fils d’Agatha, et différentes femmes, les enfants naissent avec certaines caractéristiques surhumaines, et des traits physiques pouvant rappeler certains animaux. Mais ils ont surtout hérité de leur père une haine terrible pour Agatha, et pour les sorcières et les mutants en général.

Leur nom de groupe vient, sans surprise, de leur nombre et de leurs origines : c’est à Salem qu’ils sont nés, dans la même région où Agatha Harkness a exercé son art fut un temps dans le MCU. En effet, on sait grâce à la série WandaVision qu’en 1693, Agatha a été condamnée par les autres membres de son sabbat pour avoir pratiqué la magie noire à l’aide du Darkhold.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

À ce stade, rien ne dit si la série suivra scrupuleusement les origines des Sept de Salem des comics, ou si elle leur en créera d’autres. Mais une chose est sûre : mieux vaut que la sorcière les évite, quitte à se rendre sur la dangereuse Route.

Agatha All Along a commencé sa diffusion le 19 septembre 2024 : pour ne rien rater de la suite de la série Marvel, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.