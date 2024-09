Agatha All Along pourrait surpasser WandaVision sur ce point

Bien que la série Agatha All Along soit un spin-off de WandaVision, l’élève pourrait surpasser le maître en ce qui concerne les scores des critiques.

Après trois ans d’attente, les fans de WandaVision pourront retrouver l’une de leurs sorcières préférées, car la série dérivée, Agatha All Along, a fait ses débuts le 18 septembre 2024 sur Disney+.

Se déroulant après les événements du désastre de Westview provoqué par Wanda Maximoff, la série Marvel verra Agatha Harkness essayer de récupérer ses pouvoirs, tout en étant accompagnée par un groupe d’autres êtres magiques.

Comme la série est étroitement liée à la meilleure série télévisée du MCU à ce jour, avec en prime un aperçu plus approfondi de l’histoire d’un méchant apprécié, de nombreux fans pensent qu’Agatha All Along pourrait surpasser WandaVision sur Rotten Tomatoes.

Actuellement, WandaVision se maintient avec un score de 92 % sur Rotten Tomatoes, les critiques la saluant comme une « réussite expérimentale pour la télévision Marvel ».

Cependant, son successeur a également reçu de nombreux commentaires élogieux, car plusieurs journalistes ayant visionné les quatre premiers épisodes en avant-première n’ont que des choses positives à dire concernant le spin-off de WandaVision.

Le point fort de la mini-série réside dans le fait qu’elle offre une atmosphère amusante et effrayante avec un casting de premier plan et quelques références qui relient la série à WandaVision et au-delà.

« Agatha All Along est un délice. Les quatre premiers épisodes sont excentriques, vraiment drôles, et surprenants sur le plan des comics/MCU. Des performances exceptionnelles de toute l’équipe. J’ai hâte de voir la suite », a écrit une critique sur X/Twitter.

Un autre a commenté : « Agatha All Along est DÉLICIEUSEMENT AMUSANTE ! Un spin-off de sorcière qui jette son propre sort. Kathryn Hahn est délicieusement espiègle, Joe Locke est un plaisir à regarder, et l’alchimie du cercle de sorcières vous laissera ENVOÛTÉ. Une série Marvel parfaite pour la saison d’Halloween, qui vous laissera ENSORCELÉ ! »

Et un troisième a souligné une relation potentielle à surveiller : « J’ai adoré les quatre premiers épisodes de Agatha All Along. Je les ai adorés. Ambiance de sorcière parfaite, un casting fantastique, quelques moments vraiment effrayants et une émotion qui monte lentement. Kathryn Hahn est superbe dans le rôle d’Agatha. Aubrey Plaza est incroyable dans le rôle de Rio. Vous allez adorer les voir ensemble. »

Les épisodes 1 et 2 d’Agatha All Along sont disponibles dès à présent sur Disney+. Voici notre calendrier de sortie pour ne pas manquer la suite. Et pour celles et ceux qui n’ont pas encore commencé, vous pouvez consulter notre sélection des meilleurs films et séries Marvel à voir avant, ou encore ces 5 questions sur WandaVision auxquelles le spin-off devra répondre.