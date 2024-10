Y a-t-il une scène post-générique à la fin d’Agatha All Along ?

Les deux derniers épisodes d’Agatha All Along viennent de sortir sur Disney+ : la série a-t-elle droit à un bonus caché dans le générique pour son final ?

Découverte dans WandaVision, la vilaine sorcière s’est approprié une place importante au sein du Marvel Cinematic Universe (MCU) pour y semer la zizanie et assassiner ses semblables à tour de bras. La mini-série créée par la showrunner Jac Schaeffer a ainsi permis au public de retourner dans le monde des magiciennes et autres jeteurs de sorts, pour suivre les péripéties d’Agatha Harkness (Kathryn Hahn) après avoir été enfermée dans l’illusion de Wanda Maximoff.

L’article continue après la publicité

Libérée par le fils de la Sorcière Rouge, Billy, la vilaine a pu emprunter dans Agatha All Along une Route des Sorcières surprenante, mais le voyage s’est achevé de manière assez dramatique. Les épisodes 8 et 9 sont sortis pile à temps pour célébrer Halloween et semblent teaser une saison 2, mais faut-il rester durant le générique pour espérer obtenir une scène bonus ou un indice ? On vous explique tout.

L’article continue après la publicité

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du final d’Agatha All Along.

L’article continue après la publicité

Y a-t-il une scène post-générique dans le final d’Agatha All Along ?

Il n’y a pas de scène post-générique dans le final d’Agatha All Along, mais la fin de l’épisode 9 laisse malgré tout de nombreux indices pour une éventuelle suite des protagonistes au sein du MCU.

Marvel/Disney+

Marvel a dérogé à sa propre règle en n’offrant pas de scène alors que les crédits ont commencé à défiler. Mais la série n’en a pas spécialement besoin : la dernière ligne de dialogue, “Allons retrouver Tommy” permet largement au spectateur de se projeter sur ce qui attend Agatha et Billy.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il faut également noter la présence de la ballade de la Route des Sorcières qui continue durant le générique, et dont les paroles peuvent aussi être considérées comme un rappel de ce qui peut attendre les sorciers de manière générale dans le MCU.

Enfin, le fait qu’Agatha All Along n’ait pas de scène post-générique peut s’expliquer par la volonté de la showrunner de voir l’histoire comme une mini-série, comme elle l’explique auprès de ScriptMag : “Ce qui m’intéresse, c’est de pouvoir prendre le public par la main et l’emmener dans un voyage qui le pousse à revenir semaine après semaine. C’est pour cette raison que je n’ai pas encore créé de série avec plusieurs saisons, parce que je mets tout dans une seule saison. Je suis comme ça. Je dévoile tous mes tours dans une série limitée.“

L’article continue après la publicité

Agatha All Along est désormais intégralement disponible sur Disney+. Et pour plus de contenus en attendant d’en savoir plus sur une éventuelle suite, vous pouvez consulter la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.