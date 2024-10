Y aura-t-il une saison 2 d’Agatha All Along ?

Les derniers épisodes d’Agatha All Along sont sortis à point nommé pour célébrer Halloween, mais semblent ouvrir la porte vers une suite : y aura-t-il une saison 2 ?

La vilaine de WandaVision a tenté d’endosser la robe d’héroïne pour des épisodes qui lui étaient enfin consacrés, mais la série Agatha All Along est arrivée à son terme dans un final de deux épisodes poignants. La nouvelle entrée de Marvel dans le monde des sorcières a raccroché de nombreux wagons ensemble, mais a surtout créé de nouvelles pistes pour la suite des productions pour le petit écran au sein du MCU.

Car même avec la Mort rôdant dans les parages et une conclusion qui aurait pu s’avérer définitive, Marvel trouve le moyen de relancer la machine à théories et se garde de nombreuses portes ouvertes pour des suites. Agatha All Along aura-t-elle une saison 2 après les différents cliffhangers des épisodes 8 et 9 ? On vous dit tout ce qu’on sait sur l’avenir de la sorcière violette et de son nouvel acolyte.

Une saison 2 d’Agatha All Along est-elle prévue ?

À ce stade, aucune saison 2 d’Agatha All Along n’a été annoncée officiellement par Marvel ou Disney : il est plus probable que la conclusion de la série ouvre la voie pour un spin-off ou une nouvelle franchise au sein du MCU.

WandaVision se déclinait au départ comme une mini-série avant d’obtenir sa suite dans Agatha All Along : le schéma pourrait se reproduire en se concentrant sur un nouveau personnage de cet univers, comme Billy Maximoff… ou encore Vision. Car l’intelligence artificielle incarnée aura en effet droit à sa propre série, Vision Quest, qui se penchera sur le Vision Blanc découvert justement dans la fin de WandaVision. Il est également possible que la sorcière Agatha, interprétée par Kathryn Hahn, réapparaisse dans d’autres productions du MCU.

Si l’insider Daniel Ritchtman a rapporté en octobre 2024 qu’une saison 2 serait bien prévue, s’intéressant cette fois à Tommy Maximoff, le jumeau de Billy, il faut aussi composer avec les propos de la showrunner Jac Schaeffer auprès de ScriptMag. La créatrice a en effet expliqué : “Ce qui m’intéresse, c’est de pouvoir prendre le public par la main et l’emmener dans un voyage qui le pousse à revenir semaine après semaine. C’est pour cette raison que je n’ai pas encore créé de série avec plusieurs saisons, parce que je mets tout dans une seule saison. Je suis comme ça. Je dévoile tous mes tours dans une série limitée.“

“Marvel Studios développe une suite directe d’AGATHA ALL ALONG et WANDAVISION portant sur la recherche de l’autre fils de la sorcière rouge, Tommy/Speed. VISION QUEST, une autre suite de WANDAVISION, est également en cours de production. D’après DanielRPK“

De son côté, le responsable de Marvel Television Brad Winderbaum, a déclaré dans une interview pour Entertainment Weekly que “beaucoup de séries sont développées simultanément.” Un procédé qui amène les équipes à créer de nombreux pilotes et bibles pour les différentes productions, avant de choisir celles qui auront droit à une sortie sur petit écran. Le directeur précise : “Ça nous donne l’opportunité d’expérimenter et de planifier toutes sortes d’univers Marvel différents.”

Ne reste donc plus qu’à attendre ce qu’il en sera pour l’avenir d’Agatha et Billy dans le MCU.

La saison 2 d’Agatha All Along n’a aucune date de sortie, n’ayant pas été confirmée officiellement. Mais dans le cas d’un renouvellement, il faudrait s’armer de patience.

Les fans de Marvel le savent : les studios aiment planifier longtemps en amont leurs productions à venir, les inscrivant dans des chronologies bien précises. La phase 6 ayant déjà été prévue pour aller jusqu’en 2027, il faudrait certainement attendre davantage pour un nouveau projet, soit plus de trois ans.

Quelle est la suite du planning des séries Marvel après Agatha All Along ?

Le MCU a promis de nombreuses autres séries à venir pour les petits écrans, et certaines seront plus ou moins liées à l’univers d’Agatha All Along.

On peut ainsi compter sur Vision Quest qui se penchera sur le Vision Blanc découvert dans WandaVision, mais aussi Wonder Man, qui tournera autour de Simon Williams. Le héros éponyme de cette nouvelle série peut sembler venir de nulle part pour le public français, peu habitué à ses apparitions, mais il n’est pourtant pas n’importe qui : dans les comics, c’est à partir de son cerveau qu’Ultron programme Vision, faisant en quelque sorte de l’intelligence artificielle et de Simon Williams des jumeaux sur le plan intellectuel.

Enfin, il faut aussi rappeler que Billy Maximoff fait partie des Young Avengers, groupe que le MCU tend à présenter petit à petit, semblant paver le chemin pour de prochaines œuvres. Il y a donc de grandes chances pour que le jeune sorcier réapparaisse par la suite.

Agatha All Along est intégralement disponible sur Disney+. Et pour plus de contenus, vous pouvez consulter la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.

