Qui est le père de Nicholas Scratch dans Agatha All Along ?

L’épisode 9 d’Agatha All Along lève enfin le voile sur Nicholas Scratch, alias Nicky, mais une question demeure : qui est le père du fils d’Agatha Harkness ?

Le voyage d’Agatha et Billy aura été long sur la Route des Sorcières, mais aura permis d’en découvrir davantage sur la vilaine apparue dans la série WandaVision, consacrée à l’Avenger en deuil. Cette fois, la jeteuse de sorts s’est approprié l’intrigue de neuf épisodes, tous sortis sur Disney+, mais son masque de monstre indifférent s’est fendillé alors que les spectateurs découvraient son passé dans l’épisode 9 d’Agatha All Along.

Car le final de la série s’est penché sur le passé de la vilaine, dévoilant autant sa relation toxique avec la Mort que ses propres méfaits, alors qu’elle faisait de son mieux pour assurer la survie de son fils, Nicholas Scratch. L’enfant, appelé à mourir avant même sa naissance, a pourtant eu droit à un répit avant que Rio Vidal ne vienne le chercher. On sait désormais qu’Agatha n’a jamais sacrifié l’enfant en échange de pouvoirs, mais d’autres questions demeurent, et la plus importante concerne l’identité du père de Nicky. On vous présente les trois théories les plus probables.

Qui est le père de Nicholas Scratch dans le MCU ?

Le père de Nicholas Scratch n’est pas mentionné dans Agatha All Along, mais il peut aussi bien être la Mort en personne que le Diable, ou encore la magie du Darkhold.

Marvel/Disney+

Après avoir accouché, Agatha dit n’avoir “prononcé aucun sortilège, aucune incantation“, avant d’affirmer que son bébé, qui semble ne pas avoir de père, est “arrivé naturellement“. Mais la traduction française, bien que poétique, peut ici passer à côté du sens premier de la tirade de la protagoniste. Car dans la version originale, Agatha dit à son fils “you were made from scratch“, ce qui se traduit littéralement par “tu as été créé à partir de rien.“

Or, on sait que la naissance de l’enfant se déroule quelques années après que la sorcière ait tué son sabbat qui l’accusait d’être en possession du Darkhold : il est possible que le livre l’ait aidée à créer son fils à partir du néant grâce à la magie du chaos, comme l’a fait Wanda Maximoff avec ses jumeaux Billy et Tommy dans WandaVision.

Une autre théorie veut que ce soit la Mort en personne qui ait conçu l’enfant avec Agatha. Le spectre pouvant adopter n’importe quelle apparence, il n’est pas tenu de rester une femme et n’est en rien lié aux questions de genre. Or, Agatha et la Mort entretiennent une relation qui semble aller au-delà du simple pacte. De plus, le fait que Rio vienne réclamer Nicholas avant même sa naissance peut être lié au lien qui existe entre le bébé et l’entité. Il convient également de rappeler que Rio Vidal ne se contente pas d’être la Mort, mais est aussi la Sorcière Verte Originelle, dont la fonction consiste aussi à assurer la vie et le renouveau après la fin. Quoi de plus facile alors que de concevoir un enfant, quand les pouvoirs s’y prêtent ?

Enfin, il est important de noter que “Old Scratch” ou “Mr Scratch” est en anglais un surnom pour le Diable. Le fait qu’Agatha dise avoir fait l’enfant “from scratch” peut donc aussi signifier qu’elle l’a conçu grâce à un contrat avec le Malin, qui peut être représenté par le personnage de Mephisto dans l’univers Marvel. Une idée qui ne serait en rien surprenante dans le folklore propre aux sorcières, souvent accusée de “s’acoquiner” avec le diable.

Agatha All Along s’est conclue dans l’épisode 9 le 31 octobre 2024. Et en attendant d’en savoir plus sur une éventuelle saison 2, vous pouvez consulter le planning des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.