Qui est Nicholas Scratch dans Agatha All Along ? Présentation du vilain du MCU

Agatha All Along présente une multitude de nouveaux personnages, dont Nicholas Scratch : comment est-il lié à la sorcière et quelles peuvent être ses motivations pour la suite de la série Marvel ?

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) est en constante expansion, et vient d’accueillir une nouvelle série : après WandaVision, les sorcières de Marvel font leur retour grâce à Agatha All Along. Et avec elles, c’est toute une mythologie encore méconnue des spectateurs qui débarque sur nos écrans. Les épisodes 1 et 2 n’ont pas traîné pour emmener leur public sur la Route des Sorcières, mais ont également servi à lâcher quelques indices sur les personnages qui graviteront autour d’Agatha Harkness.

Parmi eux, un nom apparaît dans l’ombre et peut suggérer une intrigue bien plus sombre que prévu pour la suite de la série : celui de Nicholas Scratch, que l’on voit sur des trophées d’enfants et dans des dessins, mais qui s’avère être aussi associé au terrifiant groupe des Sept de Salem. Qui est le vilain du MCU et quel peut être son rôle dans Agatha All Along ?

Attention : cet article contient des éléments des comics susceptibles de spoiler la série Agatha All Along !

Qui est Nicholas Scratch dans le MCU ?

Nicholas Scratch est le fils unique de la sorcière Agatha Harkness.

marvel comics

Dans les bandes dessinées, Nicholas et Agatha sont des habitants d’une communauté peuplée de sorciers, installée à New Salem dans le Colorado.

Durant son séjour à New Salem, Nicholas devient un puissant sorcier sous la tutelle de sa mère. Bien que le duo ait été proche au début, Agatha, lassée du monde de la magie, abandonne tout derrière elle, y compris son propre fils Nicholas. Elle s’enfuit de New Salem et se reconvertit ironiquement dans la garde d’enfants, devenant la nounou de Franklin Reed, le fils de Richard et Sue Reed des Quatre Fantastiques.

Mais on ne vexe pas impunément un sorcier puissant, surtout quand il a hérité du caractère volatile de sa mère : blessé par la trahison d’Agatha, Nicholas devient rapidement le chef de New Salem, qu’il retourne contre la sorcière. Il transmet également sa haine d’Agatha et autres mutants à ses propres enfants, qui deviendront par la suite les Sept de Salem.

Le groupe de vilains a plusieurs altercations avec les Quatre Fantastiques, Agatha, mais aussi les Thunderbolts ou encore Wanda Maximoff, alias la Sorcière rouge.

Explication du rôle de Nicholas Scratch dans Agatha All Along

Dans l’épisode 2, Nicholas Scratch n’a pas encore fait d’apparition officielle dans Agatha All Along, mais son nom apparaît dans des dessins d’enfant et des trophées stockés dans une chambre de la maison de la protagoniste.

2024 marvel/disney+

Lorsqu’elle tente de recruter Jennifer Kale, la sorcière spécialisée dans l’art des potions fait référence à Agatha en tant que “tueuse d’enfants“, ce qui semble la bouleverser profondément. Il y a donc une possibilité que la sorcière ait infligé quelque chose de sinistre à son enfant.

Ce qui n’aurait rien de surprenant : l’héroïne a été vue en train de menacer Billy et Tommy Maximoff, les jumeaux de Wanda, dans le final de la série WandaVision. En réalité, la sorcière ne leur aura fait aucun mal – si on oublie l’éventuel traumatisme de voir la mort de près pour les garçons.

L’objectif principal d’Agatha dans sa mini-série est de parcourir la Route des Sorcières afin de récupérer ses pouvoirs magiques, mais il se peut également qu’elle finisse par retrouver son fils disparu depuis des années.

Agatha All Along ne fait que commencer sur Disney+ : pour ne rien rater de la suite, vous pouvez également consulter le calendrier de sortie des épisodes de la série Marvel.