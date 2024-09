Qui est Méphisto ? Agatha All Along a mentionné l’un des plus sombres démons Marvel

Agatha All Along vient de faire référence à l’un des personnages les plus maléfiques de l’univers Marvel, mais qui est Méphisto et quel pourrait être son rôle dans la série du MCU ?

La nouvelle série Agatha All Along a déjà emmené les fans dans des montagnes russes en nous faisant suivre la Route des Sorcières avec l’un des méchants les plus complexes du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Alors que les épisodes 1 et 2 nous ont présenté des personnages comme l’ado (ou Teen en VO), interprété par Joe Locke, ou encore la mystérieuse Rio Vidal d’Aubrey Plaza, l’épisode 3 a fait sensation en mentionnant le fameux Méphisto, l’un des démons les plus puissants des comics Marvel.

Mais qui est Méphisto et quel rôle jouera-t-il dans les six prochains épisodes d’Agatha All Along ? Voici tout ce que nous savons pour le moment.

Qui est Méphisto dans l’univers Marvel ?

Dans l’univers Marvel, Méphisto est une entité démoniaque qui règne sur un domaine extra-dimensionnel qu’il a baptisé “l’Enfer”. Il est considéré par beaucoup comme une version du diable, bien qu’il ne soit en réalité que l’un des multiples Seigneurs Infernaux qui peuplent cet univers.

Introduit pour la première fois dans le comics Silver Surfer #3 en 1968, Méphisto est passé d’une nuisance mineure à un ennemi récurrent des Quatre Fantastiques, avant de devenir une menace majeure en affrontant des personnages comme Thor, les Avengers et Daredevil.

Un des rôles les plus marquants de Méphisto dans l’univers Marvel est son lien étroit avec Wanda Maximoff, alias la Sorcière Rouge.

Marvel Comics

Ce démon de classe 2 a joué un rôle clé dans la création des jumeaux de Wanda, Billy et Tommy, après que Wanda a manifesté leur existence en utilisant sa magie et, sans le savoir, utilisé deux fragments de l’âme de Méphisto pour leur donner vie.

Bien qu’elle n’ait pas su que l’essence de Méphisto était à l’intérieur des jumeaux, cet être diabolique attendait juste le bon moment et a fini par réabsorber Billy et Tommy en lui pour gagner plus de pouvoir, car les jumeaux étaient également imprégnés de traces de la puissante magie du chaos de leur mère.

Cela a conduit Wanda à sombrer dans la folie, car découvrir que ses jumeaux étaient à la fois nés de Méphisto et tués par lui a eu un impact énorme sur son esprit.

Finalement, les jumeaux renaissent sous les noms de Speed et Wiccan, mais leur lien avec Méphisto continue de planer sur leur existence dans les comics.

En raison de cette relation involontaire, de nombreux fans de WandaVision pensaient que le démon apparaîtrait dans la mini-série Marvel, car les jumeaux de Wanda ont joué un rôle important dans la seconde moitié de la saison.

Malheureusement, toutes les théories sur Méphisto se sont révélées fausses… mais il semble qu’Agatha All Along soit prête à l’introduire au sein du MCU.

Méphisto pourrait-il être le méchant caché d’Agatha All Along ?

Dans l’épisode 3, Jennifer Kale dit à Teen que le fils longtemps perdu d’Agatha Harkness pourrait être un agent de Méphisto, il est donc possible que le diable soit le véritable méchant d’Agatha All Along.

Pour l’instant, personne ne sait rien du mystérieux fils d’Agatha, Nicholas Scratch, à part le fait qu’il n’est plus là.

Comme Teen est actuellement sous l’influence d’un sortilège qui l’empêche de révéler sa véritable identité à la fois au public et aux personnages de la série, il est possible qu’il s’agisse en réalité de Nicholas déguisé.

2024 marvel

Lorsque Jennifer mentionne que le fils d’Agatha pourrait travailler avec Méphisto dans l’épisode 3 d’Agatha All Along, Teen semble légèrement surpris. Cela pourrait être interprété comme un choc de découvrir que l’enfant d’Agatha travaillerait avec le démon, ou comme un aveu de culpabilité, car il serait réellement Nicholas et aurait actuellement un accord avec Méphisto.

Bien qu’il ne s’agisse pour l’instant que d’une petite piste, il ne fait aucun doute que la série reviendra sur cette théorie, car c’est la première fois qu’un projet du MCU mentionne directement le nom de Méphisto de manière explicite.

Que Teen se révèle être Nicholas travaillant avec le démon ou que Méphisto manipule un autre personnage au sein du cercle de sorcières d’Agatha, les fans ont encore six épisodes pour résoudre l’énigme.

Les épisodes 1 à 3 d’Agatha All Along sont déjà disponibles sur Disney+. Pour ne pas rater la suite, voici notre calendrier de sortie de la série Marvel. Vous pouvez également consulter notre guide sur les Sept de Salem pour en apprendre davantage sur le groupe de vilains.