Kang est-il dans Agatha All Along ? Explication de la controverse autour de l’acteur du vilain

Alors que la série Marvel s’apprête à ensorceler les spectateurs, une question se pose : Jonathan Majors, qui devait initialement incarner le prochain grand vilain du MCU, figurera-t-il au casting malgré la controverse le concernant ?

Les derniers mois ont été durs pour le Marvel Cinematic Universe (MCU). Entre flops au cinéma et controverses, le multivers est loin de briller comme au temps d’Endgame, et même un mercenaire à la grande bouche l’a fait remarquer dans Deadpool & Wolverine en ironisant sur la mauvaise passe du studio. Ant-Man 3, Secret Invasion et The Marvels n’ont pas reçu le succès escompté, et la fatigue généralisée des super-héros semble se répercuter sur les plans de Disney.

Au point même que le studio aux grandes oreilles a décidé de réduire ses sorties sur grand écran, ne laissant que Deadpool 3 dans son calendrier pour l’année 2024. Mais du côté des séries, un personnage va tout de même tenter sa chance : Agatha All Along sortira bientôt, s’inscrivant dans l’univers du succès qu’avait été WandaVision. Mais une nouvelle question se pose : faut-il s’attendre au retour de Jonathan Majors dans le rôle de Kang ? On vous explique la controverse autour de l’acteur et ses conséquences sur la suite du MCU.

Jonathan Majors est-il dans Agatha All Along ?

Rien n’indique que Jonathan Majors apparaîtra dans la série Agatha All Along : la mention de son nom dans le casting n’est à ce stade qu’une rumeur lancée par un internaute considéré comme peu fiable, et n’a pas été officiellement confirmée.

Marvel Studios

D’après le compte X/Twitter ExiledScoop3r, l’acteur aurait tourné des scènes en 2023. Il apparaîtrait ainsi comme un variant de Kang, Immortus, dans la prochaine série Marvel après l’apparition du personnage dans Ant-Man 3. Mais les scènes en question auraient finalement été supprimées après son arrestation.

La rumeur n’a pas été abordée par le studio, et la description des scènes ne s’accompagne d’aucune preuve permettant d’appuyer les propos de l’internaute. Il convient donc de prendre l’information avec de grosses pincettes.

Pire : sous le post faisant part de la présence de Kang, une note de la communauté précise que le compte concerné est connu pour “diffuser de la désinformation dans le but d’attirer l’attention et obtenir des clics.“

L’internaute évoquait des origines sombres pour le personnage, qui aurait grandi dans une famille d’esclaves pratiquant la sorcellerie dans l’Egypte ancienne : sa mère aurait ainsi fait partie d’un cercle de sorcières. Le garçon se serait par la suite lié d’amitié avec une certaine Ravonna – une variante de Ravonna Renslayer, déjà apparue dans la série Loki.

Les sorcières seraient ensuite décimées après s’être rebellées contre des mutants, ce qui expliquerait le mépris du personnage pour les super-héros. La suite évoque les péripéties de Kang dans le multivers et la découverte de ses variants.

Pourquoi Jonathan Majors n’apparaît plus dans le MCU ?

L’acteur Jonathan Majors a été écarté du rôle de Kang le Conquérant et ses variants après avoir été reconnu coupable d’agression sur son ancienne compagne en décembre 2023.

2023 MARVEL

Il avait initialement été arrêté en mars de la même année à New York pour avoir prétendument harcelé et agressé une femme après une dispute (via Variety). L’interprète de Kang avait alors nié les accusations, tandis que son représentant déclarait à l’époque : “Il n’a rien fait de mal. Nous sommes impatients de prouver son innocence et de clarifier la situation.“

Cependant, en avril, Variety a rapporté que d’autres victimes présumées d’abus s’étaient manifestées. En juin 2024, c’est Jonathan Majors lui-même qui a déposé une plainte pour violences domestiques contre l’accusatrice.

Ce même mois, un rapport a émergé accusant l’acteur du MCU d’une série d’abus considérés comme “extrêmes” et remontant à près de 10 ans, Rolling Stone ayant interrogé plus de 40 personnes qui auraient connu Majors durant ses études supérieures, sa carrière d’acteur ou dans le cadre de relations amoureuses.

L’acteur qui est apparu dans la saison 2 de Loki a été déclaré coupable d’agression et de harcèlement à l’encontre de sa compagne de l’époque, le 18 décembre 2023, par un jury de six personnes. Le jour même, Disney a fait part de sa décision de rompre ses liens avec l’acteur, qui devait initialement jouer un rôle important dans les prochains grands volets du MCU, tels qu’Avengers: The Kang Dynasty et Avengers: Secret Wars.

Le premier film a depuis été rebaptisé Avengers : Doomsday, le rôle du vilain principal revenant finalement à Robert Downey Jr. En effet, l’acteur ayant au départ incarné Iron Man sera cette fois Doctor Doom.

La série Agatha All Along sera diffusée à partir du 19 septembre 2024 : vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes pour ne rien rater du prochain titre du MCU. Et en attendant, il est toujours possible de jeter un coup d’œil à la liste des films et séries disponibles en streaming ce mois-ci.