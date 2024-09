Agatha All Along : l’identité secrète de l’ado mystérieux aurait déjà été révélée

L’énigme autour du nom de l’adolescent joué par Joe Locke dans Agatha All Along aurait déjà été résolue – à moins que les fans soient passés à côté d’une autre clé du puzzle.

Agatha All Along, suite de la très acclamée WandaVision, vient de démarrer sa diffusion et s’amuse déjà à semer le trouble dans la communauté de fans. De nombreuses figures interrogent, et les théories ont déjà commencé à pleuvoir sur les réseaux sociaux. Entre le rôle de Rio Vidal et celui de Mme Hart, les spectateurs ont de la matière pour remuer leurs méninges – et fouiller dans les innombrables références de l’univers Marvel.

Mais parmi tous les personnages, il en est un qui est censé garder son identité secrète de manière évidente : l’adolescent qui vient sortir Agatha de l’illusion de Wanda a beau essayer de se présenter, rien n’y fait. Un sortilège l’empêche de prononcer son nom, et le reste des informations se retrouve automatiquement assourdi lorsqu’il rentre dans les détails. Mais si le mystère avait déjà été élucidé ?

Le mystérieux ado serait l’un des fils de Wanda Maximoff

L’adolescent dans Agatha All Along pourrait être Billy Kaplan, alias Wiccan, l’un des fils jumeaux de Wanda et Vision.

De nombreux indices des deux premiers épisodes suggèrent en effet que Joe Locke pourrait incarner le jeune sorcier du Marvel Cinematic Universe (MCU). Par exemple, lorsque le jeune homme et Agatha sont en voiture pour aller recruter les sorcières d’un sabbat, il reçoit un appel de son petit ami. Or, Billy est l’un des rares personnages ouvertement homosexuels de Marvel : il fait son coming-out à l’adolescence dans les comics, révélant à sa mère la Sorcière rouge qu’il préfère les hommes. Il entame ensuite une relation avec Theodore Altman, alias Hulkling.

Il faut aussi prendre en compte le fait que l’adolescent est à l’origine de la libération d’Agatha du sort lancé par Wanda. La protagoniste qui s’est retrouvée contrainte de rester coincée dans son rôle de “voisine encombrante” finit par retrouver la raison après que le jeune homme ait prononcé des incantations en sa présence. Elle va par la suite féliciter le jeune inconnu, estimant que briser un sortilège lancé par la Sorcière rouge demande de solides compétences.

Enfin, l’adolescent reste très évasif quant à ses raisons de se lancer sur la Route des Sorcières : si les autres ont des motivations évidentes comme le retour de pouvoirs ou la libération de souvenirs traumatisants, le garçon préfère éluder le sujet dès qu’il est abordé.

L’adolescent pourrait ne pas être Wiccan dans Agatha All Along

Une théorie plus simple mais malgré tout probable suggère que l’adolescent n’est pas Billy Kaplan, mais le fils d’Agatha en personne, soit Nicholas Scratch.

On sait en effet que le garçon a bien existé dans la série grâce aux dessins et récompenses à son nom vus dans les premiers épisodes, alors qu’Agatha se perd dans le sort fracturé de Westview.

D’autres indices, comme les propos de la sorcière Jennifer Kale qui traite Agatha de tueuse d’enfants, semblent indiquer que Nicholas ait réellement été une part importante de la vie d’Agatha, et de l’obtention de ses pouvoirs.

Le sorcier est puissant dans les comics, et il est surtout le père de sept enfants qui forment par la suite les Sept de Salem. Grâce à ses pouvoirs, il pourrait très bien avoir fait en sorte de se rajeunir pour approcher Agatha, et s’être ensorcelé lui-même pour s’assurer de ne pas lui révéler son identité. Il semble également très renseigné sur le passé de l’héroïne, se disant “fan” de la période de Salem – époque à laquelle mère et enfant auraient vécu ensemble.

Toutefois, la série insiste parfois un peu trop longtemps sur cette possibilité, au point de faire croire à de fausses pistes. Pour découvrir la véritable identité de l’adolescent, il faudra donc attendre qu’elle soit révélée dans Agatha All Along : pour ne rien rater de la suite, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.

