Agatha All Along : Faut-il voir WandaVision avant la série Marvel ?

Le MCU accueille une nouvelle série dans son univers : faut-il voir WandaVision avant de commencer Agatha All Along ?

Elle est de retour et va clairement jouer des mauvais tours : Agatha Harkness est la vedette de la nouvelle série Marvel, après avoir ensorcelé les spectateurs d’une autre série, WandaVision. La jeteuse de sorts avait en effet fait une entrée fracassante dans l’hommage aux sitcoms qui dévoilait la suite des aventures de Wanda Maximoff après Endgame. Et sa participation avait tellement plu que Disney a senti qu’il y avait un filon à exploiter.

L’article continue après la publicité

Dirigée par la showrunner Jac Schaeffer et menée par l’actrice Kathryn Hahn dans le rôle principal, Agatha All Along se prépare pour une sortie le 19 septembre sur Disney+. Mais le Marvel Cinematic Universe (MCU) étant ce qu’il est, on peut rapidement se poser la question fatidique : faut-il avoir vu WandaVision, voire d’autres films et séries avant les premiers épisodes ?

L’article continue après la publicité

Faut-il voir WandaVision avant Agatha All Along ?

Il est recommandé de voir WandaVision avant Agatha All Along, même s’il est tout à fait possible d’apprécier la série sans connaître ses origines.

L’article continue après la publicité

marvel

En effet, le point de départ d’Agatha All Along dépend du final de WandaVision et d’une décision de son héroïne Wanda Maximoff sur l’avenir d’Agatha. De la même manière, certains personnages existent dans les deux séries. Enfin, le MCU étant friand de la chose, de nombreux easter eggs et références dans les premiers épisodes risquent d’échapper aux spectateurs qui n’auraient pas visionné la série de 2021.

Pour les fans de Marvel prêts à faire leurs devoirs jusqu’au bout, il existe d’autres films et séries qui pourraient vous apporter davantage de connexions avec Agatha All Along. On peut ainsi compter sur les films Avengers, et tout particulièrement Infinity War et Endgame, mais aussi Doctor Strange in the Multiverse of Darkness, pour mieux se rappeler de l’histoire entourant Wanda Maximoff. Enfin, outre WandaVision, vous pouvez également pousser jusqu’à la série Hawkeye.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Agatha All Along commencera sa diffusion le 19 septembre 2024 sur Disney+ : pour ne rien rater de la nouvelle série Marvel, vous pouvez consulter son calendrier de sortie des épisodes.