Que signifie “la Tour Inversée” dans l’épisode 6 d’Agatha All Along ?

L’épisode 6 d’Agatha All Along révèle l’histoire de Billy et comment il en est arrivé à se lancer sur la Route des Sorcières. Mais que signifie la Tour Inversée ?

La série Agatha All Along fait suite à WandaVision et l’épisode 5 l’avait bien rappelé en ramenant sur le devant de la scène un personnage important, à savoir le fils de Wanda Maximoff et Vision. L’adolescent mystérieux a en effet révélé sa vraie nature, mais il fallait encore découvrir comment le petit Billy avait pu se retrouver en vie après les événements du dôme rouge.

L’article continue après la publicité

L’épisode 6 a dévoilé l’origine de Wiccan, incarné dans le corps sans vie de William Kaplan suite à un accident de voiture. Mais loin de tout expliquer, ce nouveau volet pose un nouveau mystère : si Billy a survécu, qu’en est-il de son jumeau Tommy ? Pourquoi le jeune homme rencontre les sorcières avant de trouver Agatha ? Et si les réponses se trouvaient du côté de la “Tour Inversée” dont lui parle Lilia ?

L’article continue après la publicité

Que signifie la Tour Inversée dans Agatha All Along ?

La Tour Inversée est une carte du tarot : elle correspond plus précisément à la Tour, carte que l’on peut mettre à l’envers, “inverser”. Elle annonce alors une transformation personnelle majeure.

L’article continue après la publicité

Marvel/Disney+

Lorsque Billy rencontre Lilia, il lui demande de lui lire les lignes de la main. Elle y voit un “long chemin” avec une ligne de vie coupée en deux. C’est là que la voyante parle d’une Tour Inversée, et malgré l’absence de cartes de tarot sur la table, on devine un lien clair avec les circonstances entourant la vie de William : son quotidien est sur le point de prendre une nouvelle direction.

L’accident survient dans les heures qui suivent. William perd la vie, mais son corps accueille alors une nouvelle personne, Billy Maximoff, pourtant destiné à disparaître avec la fin du dôme de Wanda.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La Tour Inversée peut être un indice pour la suite d’Agatha All Along

Au-delà du parallèle avec le parcours de Wiccan dans Agatha All Along, la Tour Inversée peut faire allusion au résultat d’un incident à venir dans les prochains épisodes.

Dans la bande-annonce de mi-saison, on aperçoit brièvement Lilia entourée par les Sept de Salem et des épées, toutes en lévitation. Dans une autre scène, on voit la voyante chuter dans un espace sombre. Dans les commentaires, un spectateur a alors émis la théorie que “Lilia prédit sa propre chute. Elle inverse la gravité de la tour pendant le procès de la semaine prochaine. Les Sept de Salem et elle plongent vers le plafond avec les épées.“

L’article continue après la publicité

Un autre suppose : “La ‘Tour Inversée’ concerne CE moment (je ne trouve pas l’instant exact, mais vous savez, cette partie dans les bandes-annonces où Lilia est entourée des Sept de Salem et où tout le monde semble voler)“.

L’article continue après la publicité

Un dernier détail offre une piste supplémentaire : avant la sortie d’Agatha All Along, Marvel a partagé six cartes de tarot à vendre. L’une d’elles était une carte de la Tour avec deux différences notables : la couronne de Wiccan se trouve en haut, et le même symbole que Lilia a dessiné sur le sceau de Billy apparaît dans le coin inférieur droit.

L’article continue après la publicité

La Tour Inversée annonce-t-elle la survie de Wanda ?

Une autre théorie suppose que la Tour Inversée est une référence à la mort de Wanda dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, alors que la sorcière se faisait écraser par la Tour du château du Darkhold, sur le Mont Wundagore.

Marvel Studios

Vers la fin du film, America Chavez transporte Wanda sur la Terre-838, où elle voit Billy et Tommy. Ces derniers ont alors peur d’elle, ce qui horrifie la Sorcière Rouge. Dévastée, elle détruit le Mont Wundagore et se sacrifie pour débarrasser le monde du Darkhold.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais la Tour se retrouvant inversée, peut-on y voir le signe que Wanda a une chance de survivre ? C’est ce que de nombreux spectateurs ont supposé sur les réseaux sociaux : “Lilia a dit ‘la tour inversée’, ce qui signifie que la tour qui a écrasé Wanda s’est retournée et qu’elle est VIVANTE,” affirme un internaute sur X, repris par un autre qui abonde en ce sens : “Lilia a dit ‘la tour inversée’, je pense que c’était Wanda qui inversait ce qu’elle avait fait à Wundagore. Billy a dit qu’il pouvait ‘sentir Tommy mais pas le trouver’, je pense qu’il ressent en réalité la présence de Wanda.“

Agatha All Along approche petit à petit de sa conclusion : pour ne rien rater de la suite de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.