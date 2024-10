Agatha All Along Épisode 7 : Qui est vraiment la Mort au sein du MCU ?

La fin de l’épisode 7 d’Agatha All Along révèle la véritable identité de Rio Vidal, aka la Sorcière Verte originelle : mais qui est Lady Death dans le MCU ?

L’identité de Rio Vidal était difficile à deviner jusqu’ici : contrairement aux autres sorcières du sabbat d’Agatha Harkness, son nom n’apparaît nulle part dans les comics Marvel. Et pourtant, le personnage a en réalité un rôle particulièrement crucial, déjà teasé tout au long des premiers épisodes de la série Agatha All Along.

Entre la planche de Ouija épelant le mot “mort” et sa nature de sorcière verte, sans oublier ses nombreuses répliques énigmatiques et son fameux “cœur noir“, Rio n’a jamais totalement caché son identité. On sait désormais avec certitude qu’elle est la Mort personnifiée, mais surtout la Sorcière Verte originelle : comment comprendre ce revirement et la place du personnage au sein du MCU ?

Rio Vidal est Lady Death dans Agatha All Along

Une seule chose attend Lilia au bout de la Route dans Agatha All Along : la Mort en personne, aussi inéluctable que la vie elle-même.

Marvel Studios

L’épisode 7 se concentre principalement sur Lilia, alors qu’elle fait face à son passé, son présent et son futur, vivant sa vie dans le désordre tout en essayant de comprendre comment terminer l’épreuve et sauver Agatha, Billy et Jennifer.

Comme elle l’explique à Jennifer, elle sent qu’elle arrive au bout du chemin – pas seulement la Route des Sorcières, mais aussi sa vie. Alors qu’elle en prend conscience, on entend Rio dire : “Au bout du compte, toutes les routes mènent à moi.”

Comme si ça ne suffisait pas, Lady Death émerge alors des ténèbres, présentant un visage en partie squelettique, et confirme son identité.

Qui est la Mort dans l’univers Marvel ?

Dans les comics, Lady Death est exactement ce qu’elle semble être : la personnification de la Mort en personne, considérée comme l’“ennemie” de la vie.

Marvel

Cependant, tout comme son frère Éternité (qui est apparu dans Thor: Love and Thunder), elle fait partie intégrante de l’équilibre cosmique.

Elle est née lors du Big Bang, aux côtés d’Éternité et d’Infini, et réside dans le Royaume de la Mort.

Quant à son histoire, elle est aussi folle qu’on pourrait l’imaginer. À titre d’exemple, elle s’est amusée à provoquer Thor en duel en se faisant passer pour une vieille dame, est devenue l’obsession de Deadpool qui l’a rencontrée alors qu’il était sur le point de mourir, et a même été enlevée par Éternité, ce qui a eu pour conséquence de rendre momentanément immortelles toutes les créatures vivantes à travers le cosmos.

Au-delà de ces petites anecdotes, la Mort a aussi eu une relation importante avec Thanos. Dans le MCU, le vilain utilise le gant de l’infini pour régler le problème de surpopulation d’un claquement de doigt, faisant passer ses génocides pour un objectif noble.

Marvel

Les comics proposent une histoire légèrement différente : après l’avoir rencontrée lorsqu’il était jeune, Thanos a été influencé par la Mort pour nourrir ses sombres desseins. Amoureux d’elle, il se fait sans arrêt rejeté, malgré les innombrables meurtres qu’il commet – y compris celui de sa propre mère.

Alors, pour gagner son affection et lui offrir une preuve d’amour, il collecte les Pierres d’Infini et anéantit la moitié de tous les êtres vivants. Malheureusement pour lui, la Mort n’apprécie pas le geste, faisant du vilain un être aussi puissant qu’elle, sinon plus.

Pouvoirs et capacités de Lady Death

Les pouvoirs de la Mort sont pratiquement illimités : elle est omnipotente, capable de manipuler et de contrôler à volonté le temps, l’espace, la matière, la réalité et l’énergie, et de maîtriser les âmes de tous ceux qui l’entourent.

En résumé, tous les prétextes sont bons pour tuer n’importe qui et n’importe quoi, mais ça ne s’arrête pas là : elle peut aussi ramener ses cibles à la vie.

Comme expliqué dans les œuvres de Marvel, elle dispose d’une quantité de pouvoir pratiquement illimitée à sa disposition et suffisamment de puissance pour être une menace au sein du multivers, mais elle agit généralement davantage comme une constante universelle qu’une force malveillante.

Lady Death peut-elle mourir ?

La Mort peut être tuée (en quelque sorte), mais les conséquences seraient terribles sur le monde des vivants.

Lorsque dans Secret Wars II, le Beyonder efface son existence pour s’assurer de la survie du reste du monde, il change vite d’avis en réalisant les répercussions de son geste, et ramène la Mort pour rétablir un équilibre nécessaire.

La série Agatha All Along approche de sa conclusion : pour ne rien rater de la suite, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.