Explication de la fin d’Agatha All Along : pourquoi Agatha tue vraiment des sorcières ?

L’épisode 9 d’Agatha All Along ramène les spectateurs dans le passé de la sorcière, révélant son histoire tragique mais aussi maléfique : pourquoi a-t-elle commis autant de crimes ?

Agatha Harkness brille pour son expérience, ses connaissances, mais aussi sa capacité unique et particulièrement dangereuse : celle d’absorber les pouvoirs de ses consœurs, allant jusqu’à les vider de toute trace d’énergie et provoquer leur mort. La sorcière a ainsi récupéré un peu de magie chez Alice Wu-Gulliver, mais aussi auprès de Billy.

Mais l’épisode 9 d’Agatha All Along a surtout permis de révéler que l’anti-héroïne n’est pas nouvelle dans le monde du crime, et qu’elle ne s’est pas gênée pour assassiner tout ce qui avait le malheur de posséder un semblant de magie. Pourquoi en arriver à de telles extrémités, alors que la Mort elle-même la présente comme une victime plutôt qu’une coupable ? A-t-elle vraiment sacrifié son propre fils ? Que cherchait-elle réellement sur la Route des Sorcières ?

Attention : la suite de cet article contient des spoilers des deux épisodes finaux d’Agatha All Along.

Pourquoi Agatha tue les sorcières dans Agatha All Along ?

Tout indique qu’Agatha Harkness tue les autres sorcières à cause de son lien avec Rio Vidal, alias la Mort.

Un pacte relie les deux femmes, comme on le découvre dans les épisodes 8 et 9 d’Agatha All Along : Rio affirme qu’Agatha a eu droit à un traitement de faveur historique, tandis que la sorcière estime que la Mort n’a fait que prendre sans jamais accorder de faveur.

On sait également que Rio réclame sa “pile de cadavres” alors qu’Agatha affirme prévoir de récupérer ses pouvoirs : la Mort pourrait ainsi avoir accordé du répit à la sorcière en échange de la vie des autres. Une manière pour Lady Death de sauver celle qu’elle aime, malgré le déséquilibre qu’une telle survie provoque.

C’est aussi lorsque le jeune Nicholas Scratch empêche sa mère de tuer des sorcières après avoir chanté sa chanson de la Route des Sorcières que la Mort vient le chercher : en ne permettant pas à sa mère d’assassiner les femmes, le garçon pourrait avoir brisé un accord entre les deux femmes, et ouvert la voie pour que Rio revienne le chercher à la place.

Agatha a-t-elle sacrifié son fils Nicholas Scratch pour ses pouvoirs ?

Contrairement à ce qui est dit dans les premiers épisodes d’Agatha All Along, la sorcière n’a jamais sacrifié son fils Nicholas en échange de ses pouvoirs.

Lorsqu’elle accouche en 1750, elle doit supplier la Mort de laisser son fils vivre, n’obtenant alors qu’un répit indéterminé. Dès lors, Agatha se met à absorber le pouvoir des autres sorcières, tuant toutes celles qui croisent sa route. Bien que ce ne soit jamais confirmé, il y a de grandes chances pour qu’elle ait décidé de tuer pour gagner en puissance et ainsi s’offrir davantage de chances de survie pour elle et son fils. Mais il est surtout possible qu’offrir des cadavres à la Mort soit un moyen pour Agatha de contenter son amante et la dévier de son fils Nicholas : c’est justement ce qu’elle fait lorsqu’elle arpente la Route, sacrifiant les sorcières de son sabbat pour détourner l’attention de Rio de Billy Maximoff – en vain.

Quant à la rumeur selon laquelle Agatha aurait sacrifié Nicholas pour mettre la main sur le Darkhold, elle pourrait en fait être à l’opposé de la réalité : on sait que le Darkhold permet d’utiliser la magie du chaos, qui permet à ses utilisateurs de créer à partir du néant, sans avoir à faire des incantations. Or, Agatha dit n’avoir “prononcé aucun sortilège, aucune incantation“, avant d’affirmer que son bébé, qui n’a pas de père, est “arrivé naturellement“.

Sauf que la traduction française, bien que poétique, dissimule un détail plus frappant présent dans la version originale : Agatha dit à son fils “you were made from scratch“, ce qui se traduit littéralement par “tu as été créé à partir de rien.“

Comme Wanda qui utilise la magie du chaos, Agatha a donc réussi à créer un bébé à partir du néant, sans avoir à prononcer de sort. Malheureusement, c’est aussi certainement la raison qui pousse Rio à s’en prendre à Nicholas, dont la naissance n’est pas naturelle.

Que cherchait vraiment Agatha à la fin de la Route des Sorcières ?

Agatha ne cherchait pas vraiment à récupérer ses pouvoirs : sa dernière épreuve consistait à retrouver son fils Nicholas Scratch.

Les sorcières atteignant leur objectif quittent la Route. Lorsque Jen retrouve ses pouvoirs, elle disparaît, et il en va de même pour Billy une fois qu’il a réussi à offrir un moyen de revenir à son frère Tommy en se réincarnant dans le corps d’un petit garçon tout juste noyé.

Pourtant, Agatha parvient à terminer l’épreuve non pas en s’appropriant de nouveaux pouvoirs, mais en faisant pousser une graine de pissenlit, faisant revenir à la vie quelque chose qui était mort.

La sorcière n’a jamais cru à la Route, et à raison : c’est son fils Nicholas qui a inventé la ballade, comme on le découvre dans l’épisode 9. Elle répand ensuite la rumeur d’un lieu miraculeux pour piéger des sorcières et absorber leur pouvoir, alors qu’elle se trouve en deuil et cherche certainement à remplir les conditions de son pacte. Mais l’arrivée de Billy change la donne, puisque le jeune homme a hérité de la magie du chaos de sa mère Wanda Maximoff et parvient à rendre réelle la Route des Sorcières, comme sa mère avait transformé la ville de Westview à sa façon avant lui, dans WandaVision.

La création de la Route a ainsi pu redonner espoir à Agatha, à l’idée de retrouver Nicholas. Mais elle a aussi pu permettre à la sorcière de réaliser les points communs entre son fils et Billy, et ainsi chercher à le protéger à sa manière.

Agatha All Along est désormais entièrement disponible sur Disney+. Et en attendant des nouvelles d’une éventuelle saison 2, vous pouvez consulter la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.

