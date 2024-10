L’épisode 6 d’Agatha All Along révèle qui a vraiment tué Wanda Maximoff

L’épisode 6 d’Agatha All Along détourne les spectateurs de la Route des Sorcières mais révèle de nombreux secrets sur le passé tragique de Billy Maximoff.

Agatha All Along vient de basculer dans sa seconde moitié, et enchaîne les révélations. Après l’annonce que l’adolescent mystérieux était en fait Billy Maximoff alias Wiccan, l’épisode 6 a continué en explorant le passé du garçon. On découvre ainsi que Lilia est à l’origine du sigil, sort de censure qui dissimule la véritable identité du jeune homme aux sorcières.

Et une telle manœuvre est loin d’être innocente : les actions de Lilia ont même probablement eu des répercussions désastreuses au sein du multivers du Marvel Cinematic Universe (MCU), non seulement pour la Terre-616 mais aussi pour les autres. Car il y a de grandes chances pour que le sceau en question ne se soit pas contenté d’affecter le commun des sorcières : il pourrait avoir empêché Wanda de détecter son propre fils.

Comme le fait remarquer Agatha lorsque Billy détruit le talisman : “Toutes les sorcières qui respirent encore t’entendent, maintenant.” On peut ainsi supposer sans trop de difficulté que depuis le départ, William alias Billy était sous l’influence de la magie de Lilia, et donc indétectable pour les autres utilisateurs de magie. Ce qui implique la Sorcière Rouge, Wanda Maximoff.

Wanda a littéralement ouvert le multivers en deux en cherchant ses fils bien-aimés. Or, comment une sorcière aussi puissante, capable qui plus est de détecter ses enfants dans l’immensité des possibilités offertes par le multivers, aurait pu ne pas remarquer que son fils était sous son nez depuis le début ?

Le sceau aurait alors été à l’origine de la folie de la Sorcière Rouge – à condition que le Darkhold n’ait pas volontairement altéré ses sens pour la pousser sur la mauvaise pente. Mais si le sigil est bien responsable des actes de Wanda dans le film Doctor Strange in the Multivers of Darkness, alors il convient de voir autrement une autre sorcière : Lilia, responsable du sigil.

Car Wanda s’est donné la mort au Mont Wundagore sous le coup du désespoir, à l’idée de ne jamais retrouver ses enfants. Sa détresse l’aura même poussée à se retourner contre le Darkhold et son pouvoir, capable de détruire des mondes. Et Lilia pourrait alors être la cause de tous les carnages perpétrés par la Sorcière Rouge.

La série Agatha All Along approche doucement de sa conclusion : pour ne rien rater de la suite, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.