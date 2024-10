L’épisode 5 d’Agatha All Along révèle la véritable identité de l’adolescent mystérieux

Sous l’effet d’un sort depuis le début de la série, l’adolescent était jusqu’ici un mystère, mais l’épisode 5 d’Agatha All Along révèle sa véritable identité : qui est-il réellement ?

Les sorciers s’illustrent toujours plus dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Après les nombreux films sur Doctor Strange ou les apparitions de Wanda dans les différents Avengers, la série WandaVision avait frappé fort en rejoignant le catalogue de Disney+ en 2021. On retrouvait une protagoniste en deuil, s’enfonçant dans plusieurs strates de déni et jouant avec les codes des sitcoms de plusieurs époques.

C’est là qu’Agatha Harkness est apparue pour la première fois dans le MCU : vilaine aussi encombrante qu’impertinente, l’antagoniste a fini par obtenir sa propre série, se présentant comme la suite directe de WandaVision. Agatha All Along a démarré le 18 septembre 2024, et dès les premiers épisodes, des énigmes ont été présentées aux spectateurs. La plus mystérieuse d’entre elles était sans aucun doute l’identité de l’adolescent, sous l’effet d’un sigil, sort l’empêchant de révéler qui il est réellement. Mais l’épisode 5 répond enfin à la question le concernant.

Explication de la fin de l’épisode 5 d’Agatha All Along : qui est vraiment l’adolescent ?

Jusqu’ici surnommé “l’ado“, le jeune homme est en fait Billy, le fils de Wanda Maximoff et Vision. Dans l’univers Marvel, il est plus connu sous le nom de Wiccan.

À la fin de l’épisode 5, Agatha reconnaît en l’adolescent le fils de son ennemie, Wanda. Elle lui fait remarquer : “Tu tiens tellement de ta mère“, alors que le jeune homme lui fait part de son dégoût pour les méthodes peu orthodoxes de la sorcière, rejoignant ainsi les idéaux super-héroïques de l’ex-Avenger.

Lorsqu’il utilise ses pouvoirs, Billy, alias Wiccan, révèle des symboles semblables à ceux de Wanda au niveau de ses mains, à un détail près : sa magie est bleue, quand celle de sa mère est rouge. De plus, l’apparition d’un diadème est un rappel évident à celui de la Sorcière Rouge. Enfin, on sait depuis l’épisode 2 que l’adolescent a un petit ami. Or, Wiccan est l’un des seuls personnages ouvertement homosexuels au sein de l’univers Marvel.

En revanche, les réelles motivations de Billy pour rejoindre la Route restent assez nébuleuses, tout comme le fait d’avoir poussé Agatha à l’y accompagner. Il faudra donc attendre la suite d’Agatha All Along : pour ne rien rater de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.