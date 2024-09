Explication de l’épisode 3 d’Agatha All Along

Agatha Harkness arpente la Route des Sorcières et fait face à une première épreuve : on vous explique tout sur l’épisode 3 d’Agatha All Along.

Elle s’est libérée du sort lancé par la Sorcière rouge dans le final de WandaVision, mais ce n’est pas gagné pour autant pour Agatha Harkness : l’héroïne d’Agatha All Along a perdu à la fois le Darkhold et ses pouvoirs, et va avoir besoin d’un bon coup de main pour retrouver la puissance qui la caractérisait autrefois. Bien décidée à ne pas se tourner les pouces alors que Rio Vidal et les Sept de Salem cherchent à la tuer, la sorcière du Marvel Cinematic Universe (MCU) se lance sur la Route des Sorcières.

Grâce à l’aide d’un adolescent mystérieux à l’identité (presque) secrète, elle réussit à créer un nouveau sabbat et ouvrir les portes de cette voie mystérieuse qui peut exaucer les vœux de celles qui réussissent à passer des épreuves. Mais alors que le nouveaux groupe de sœurs sorcières affronte un premier obstacle, de nouveaux mystères s’ajoutent à l’intrigue d’Agatha All Along : on vous explique tout sur l’épisode 3 de la série Marvel.

Attention : cet article contient des spoilers de l’épisode 3 d’Agatha All Along !

Qu’est-ce qu’un sigil ?

Un sigil est un sort servant à censurer une information : dans le cas de l’adolescent, il permet de dissimuler son nom et ses origines.

Le sort est toutefois considéré comme mal confectionné par les sorcières du sabbat d’Agatha. Des propos qu’on retrouve non seulement dans la bouche des personnages, mais aussi du côté de la showrunner Jac Schaeffer, dans une interview pour The Wrap : “C’est un sort un peu maladroit. Un sort plus sophistiqué cacherait tout, mais celui-ci dévoile en partie son amateurisme.“

Si des théories laissent penser que l’identité de l’adolescent a été cachée par Mephisto en personne – d’où le “M” qui apparaît sur la bouche -, il faut désormais prendre en compte le fait que le sort est “maladroit” et peu “sophistiqué“. Il semble donc peu probable que le grand vilain se soit chargé du sigil, à moins qu’il ait cherché à brouiller les pistes.

Quels sont les objectifs des sorcières du sabbat d’Agatha ?

Chaque sorcière a un objectif en choisissant d’arpenter la Route des Sorcières.

Agatha Harkness veut de son côté récupérer ses pouvoirs, mais le fait de se rendre sur la Route est également un bon moyen d’éviter les Sept de Salem qui en ont après elle.

Jennifer veut se “désentraver“ : on peut penser que ses pouvoirs sont bloqués par un autre sort, mais il y a aussi de grandes chances que la sorcière soit victime d’un blocage psychologique dû à un passé qu’on devine douloureux selon les hallucinations qu’elle vit lors de l’épreuve.

Lilia veut de son côté retrouver la fortune : il ne s’agit pas forcément d’argent – même si la sorcière en manque cruellement pour payer son loyer – mais plutôt de retrouver le contrôle complet de ses pouvoirs et de sa vie.

Enfin, Alice compte bien découvrir ce qui a pu arriver à sa mère, disparue après avoir annoncé vouloir s’aventurer sur la Route des Sorcières.

En revanche, l’adolescent mystérieux se montre évasif dès qu’il est question de son objectif. C’est pourtant lui qui a fait en sorte qu’Agatha se confronte aux épreuves, prétextant le retour de ses pouvoirs pour la convaincre de l’emmener avec elle. Il y a donc de grandes chances que ses motivations fassent partie du secret que le sigil est chargé de censurer.

L’adolescent mystérieux est-il l’enfant d’Agatha ?

L’épisode 3 suggère que l’adolescent mystérieux est l’enfant d’Agatha, qui l’aurait sacrifié pour mettre la main sur le Darkhold.

La théorie est probable, mais semble un peu trop tirée par les cheveux. Le fils d’Agatha, Nicholas Scratch, est en effet le père biologique des Sept de Salem dans les comics. Pour qu’il apparaisse sous les traits d’un adolescent, il aurait dû s’ensorceler lui-même ou être victime d’une malédiction, cette dernière option étant étrange pour un sorcier aussi puissant. Quant à ses motivations, elles ne seraient pas claires : pourquoi Nicholas Scratch, trahi par sa mère en échange du Livre des Damnés, chercherait à l’aider à récupérer ses pouvoirs et échapper aux Sept de Salem ?

Une autre théorie sur l’identité de l’adolescent veut qu’il soit Billy, le fils de Wanda Maximoff, revenu à Westview. Mais là encore, l’objectif du garçon manquerait de clarté. Il faudra donc attendre la suite de la série Marvel pour en découvrir davantage.

Agatha All Along n’en est qu’au début : pour ne rien rater de l’histoire des sorcières du MCU, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.