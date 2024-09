Explication de l’épisode 2 d’Agatha All Along

La nouvelle série Marvel est sortie et certains éléments peuvent surprendre les spectateurs : on vous explique l’épisode 2 d’Agatha All Along.

Disney retourne dans le monde des sorcières de son Marvel Cinematic Universe (MCU), en s’intéressant cette fois à l’antagoniste exubérante de WandaVision. Agatha Harkness a en effet droit à sa propre série en neuf épisodes, à nouveau sous la houlette de la showrunner Jac Schaeffer qui avait déjà signé la première production. Et la protagoniste compte bien se reprendre en main après son affrontement contre la Sorcière rouge.

L’histoire de la jeteuse de sorts, interprétée par Kathryn Hahn, s’inscrit peu de temps après le récit de Wanda Maximoff, mais s’écarte rapidement des récits sur les Avengers pour aller parcourir sa propre Route. Et déjà, certains éléments peuvent perturber les spectateurs : qu’est-ce qu’un sabbat ? Qui est la quatrième sorcière qu’Agatha refuse d’intégrer à son groupe ? Que signifie le Trois de Deniers ? On vous explique l’épisode 2 d’Agatha All Along.

Attention : cet article contient des spoilers de l’épisode 2 d’Agatha All Along et de WandaVision !

Qu’est-ce qu’un sabbat ?

Un sabbat est un rassemblement de sorcières dans un unique groupe, qui reprend les valeurs d’une sororité.

Agatha appartenait autrefois à un sabbat, mais en a tué les autres membres en absorbant leurs pouvoirs : c’est dans la série WandaVision qu’on découvre le passé de la sorcière. En 1693, à Salem, les “sœurs” d’Agatha l’accusent en effet d’avoir recouru à la magie noire en utilisant le Darkhold, ou Livre des Damnés.

Mais lors de son exécution, Agatha absorbe la magie qui la frappe, et avec elle l’énergie vitale de ses bourrelles. Elle est alors la seule survivante de son sabbat.

Qu’est-ce que la Route des Sorcières ?

La Route est une voie mystique sur laquelle peuvent s’aventurer les sorcières, dans le but d’obtenir ce qui leur manque le plus – à condition de venir à bout des épreuves qui s’y trouvent.

Pour y accéder, il est nécessaire de procéder à un rituel impliquant les différents membres d’un sabbat, et d’entonner une ballade particulière. Il faut également rassembler les bonnes candidates, dont les spécialités diffèrent. En tout, le sabbat d’Agatha est composé de cinq sorcières, rappelant la forme d’un pentacle.

Dans son communiqué, Disney+ présente la Route comme “un chemin mythique constitué d’une série d’épreuves magiques qui – si elles sont surmontées – récompensent toute ensorceleuse en lui offrant ce qui lui manque.“

Pourquoi Agatha veut-elle aller sur la Route des Sorcières ?

Agatha veut aller sur la Route pour récupérer ses pouvoirs, mais aussi pour échapper aux Sept de Salem.

Le groupe de super-vilains de Marvel en a après la sorcière, d’après Rio. L’héroïne a donc absolument besoin de trouver un moyen de retrouver la sécurité, soit en retrouvant ses pouvoirs, soit en se mettant dans un lieu inaccessible.

Si la Route permet à Agatha de récupérer ses pouvoirs, elle en sortira doublement gagnante. Mais le personnage reste malin : lorsque la ballade semble ne pas fonctionner, Agatha n’hésite pas à énerver ses consœurs pour les provoquer, et ainsi tenter d’absorber leur magie pour restaurer la sienne.

Que signifie le Trois de Deniers ?

Dans le tarot, le Trois de Deniers a plusieurs sens, mais celui qui revient le plus est le travail en équipe.

Lorsque Lalia fait sa prédiction, elle est influencée par la carte et une prémonition fait le reste, lui faisant écrire les noms de sorcières nécessaires pour réaliser l’objectif d’Agatha.

Pourquoi se déchausse-t-on sur la Route ?

Il est possible que le fait de se déchausser permette d’assurer un lien physique avec la Route, mais il se peut également qu’il s’agisse d’une référence aux représentations des sorcières à travers l’Histoire, notamment durant l’épisode de l’Inquisition.

En effet, une des nombreuses croyances populaires de l’époque serait que les femmes voyaient leur puissance altérée lorsqu’elles étaient pieds nus, et étaient forcés de se déchausser pour leurs procès. C’est en tout cas l’explication que fait l’historien Anton Memminger dans son essai Le cloître ensorcelé: représenté selon les documents officiels lorsqu’il s’intéresse à l’origine de la représentation des accusées sans chaussures.

Mais on peut aussi supposer que le fait de se mettre pieds nus permet dans Agatha All Along d’avoir une meilleure connexion avec la Route des Sorcières, puisque la ballade conseille de ne pas s’en écarter.

Qui est la quatrième sorcière sur la liste du sabbat ?

La quatrième sorcière est désignée par un cœur au lieu d’un nom : d’après Agatha, il s’agit de sa voisine, dont l’ancien nom était “Hart” dans l’illusion de Wanda, ce qui se rapproche du mot “heart” (soit “cœur” en français).

La théorie est tout à fait probable, d’autant plus que la dernière sorcière doit maîtriser la magie tellurique, soit de la terre, et que la dame dit elle-même avoir la main verte. Mais un autre indice a été lâché plus tôt dans l’épisode 1 d’Agatha All Along, qui pourrait impliquer une autre consœur et expliquer la réticence de l’héroïne.

En effet, la toute première sorcière vue dans la série, Rio, affirme posséder un “cœur noir“, ce qui correspond au caractère dessiné par Lalia à l’encre noire. Le problème ? Agatha la “déteste“, et le sentiment semble réciproque puisque la femme a essayé d’assassiner la protagoniste.

Agatha All Along vient de commencer sa diffusion sur Disney+ : vous pouvez également jeter un coup d’œil à l’explication de l’épisode 1, ou consulter le calendrier de sortie des épisodes pour ne rien rater de la suite.