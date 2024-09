Explication de l’épisode 1 d’Agatha All Along

La nouvelle série Marvel s’inscrit après WandaVision et certains détails peuvent surprendre les spectateurs : on vous explique tout sur le premier épisode d’Agatha All Along.

Disney se penche une nouvelle fois vers les sorcières de son Marvel Cinematic Universe (MCU), cette fois du côté de celle qui se présentait comme une antagoniste dans WandaVision. Agatha Harkness a en effet droit à sa propre série en neuf épisodes dirigée par la showrunner Jac Schaeffer, et compte bien en mettre plein les mirettes aux spectateurs.

L’histoire du personnage interprété par Kathryn Hahn s’inscrit quelque temps après le récit de Wanda Maximoff, et la Sorcière Rouge a clairement laissé sa marque sur notre nouvelle protagoniste. Pourquoi Agatha s’appelle Agnès ? Pourquoi se comporte-t-elle comme une détective ? Qu’est-ce que le Darkhold et qui sont les Sept de Salem ? On vous explique le premier épisode d’Agatha All Along.

Attention : cet article contient des spoilers de l’épisode 1 d’Agatha All Along !

Pourquoi Agatha s’appelle Agnès ?

Agatha s’appelle Agnès car elle est plongée dans une illusion depuis trois ans, ensorcelée par Wanda Maximoff.

C’est dans le final de la série WandaVision que Wanda punit Agatha Harkness, cette dernière ayant tenté de lui voler ses pouvoirs. La Sorcière Rouge accepte en effet de libérer Westview de l’immense hypnose dans laquelle elle avait plongé la ville et ses habitants, mais poussée à bout par Agatha, elle répond en la laissant seule dans l’illusion. Sa punition est simple : elle continuera de jouer le rôle d’Agnès, la “voisine encombrante“.

Qui est la victime du meurtre dans la forêt ?

Personne n’est vraiment mort : le corps est un simple élément de l’illusion dans laquelle vit Agatha, et permet de représenter la fin proche du sortilège grâce à la disparition de Wanda Maximoff.

Le corps n’aura jamais de visage, même une fois retourné : il peut autant représenter la nature de sorcière d’Agatha que celui de son bourreau Wanda. Ce n’est qu’une fois à la morgue, quand Agnès s’autopersuade que son monde est réel, que la défunte se retrouve avec les cheveux roux de son ennemie.

Enfin, l’irruption d’objets – comme le médaillon trouvé dans l’eau – et de personnes connectées avec le monde de la magie permet de briser ce qu’il reste du sort, et à Agnès de redevenir Agatha.

Qu’est-ce que le Darkhold ?

Le Darkhold est le Livre des Damnés, et permet de maîtriser la magie noire.

L’ouvrage confère une grande force à ses lecteurs qui en comprennent les arcanes, mais peut aussi les corrompre : il a ainsi réussi à tromper Wanda Maximoff dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, causant sa perte en lui faisant croire qu’elle pourrait retrouver ses enfants en échange d’actes répréhensibles.

Ce n’est pas le Darkhold qui donne ses pouvoirs à Agatha, mais le livre l’a aidée à accéder à davantage de sorts et de puissance.

Qui sont les Sept de Salem ?

Les Sept de Salem sont sept super-vilains du MCU, et sont étroitement liés à Agatha, faisant même partie de sa famille.

Dans les comics, les Sept de Salem sont en effet les petits-enfants de la sorcière. Conçus par son fils Nicholas Scratch avec différentes femmes, ils ont hérité de traits mystiques et de caractéristiques physiques particulières les distinguant des humains. Mais ils ont aussi grandi dans la haine des sorcières et des mutants, et tout particulièrement de leur grand-mère pour laquelle leur père n’avait pas une grande sympathie.

Agatha All Along vient de commencer sa diffusion sur Disney+ : vous pouvez également jeter un coup d’œil à l’explication de l’épisode 2, ou consulter le calendrier de sortie des épisodes pour ne rien rater de la suite.