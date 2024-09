Quand sort le premier épisode d’Agatha All Along ? Calendrier de sortie de la série Marvel

La sorcière de Marvel ne va plus tarder à revenir jouer un sort aux spectateurs : on vous dit tout sur le calendrier des épisodes du spin-off de WandaVision.

Sortie seulement un an après le lancement de la plateforme de streaming Disney+ en France, WandaVision avait explosé les compteurs et offert une série qui sortait de l’ordinaire. Le spin-off du Marvel Cinematic Universe (MCU) se penchait alors sur un couple hors du commun, celui de Wanda et de l’intelligence artificielle Vision, dévoilant une véritable tragédie dissimulée sous de nombreux hommages à la télévision et ses différents formats.

C’est dans ces épisodes qu’un personnage est apparu pour la première fois sur les écrans des spectateurs, s’amusant à séduire, tromper ou encore se moquer des héros : Agatha Harkness, sorcière de son état et vilaine sans trop l’être vraiment, a tellement plu aux fans qu’elle a eu droit à sa propre série. On vous dit tout sur le calendrier des épisodes d’Agatha All Along.

Quand sortent les premiers épisodes d’Agatha All Along ?

Les deux premiers épisodes d’Agatha All Along sortiront le 19 septembre sur Disney+. La suite sortira à un rythme hebdomadaire, à raison cette fois d’un épisode par semaine.

En tout, la série devrait compter neuf épisodes, à en croire les propos d’une des actrices, Patti LuPone, auprès de Vanity Fair : le final est donc attendu pour le 7 novembre 2024.

Vous pouvez retrouver ci-dessous le calendrier de sortie des épisodes détaillé d’Agatha All Along :

Épisode 1 : 19 septembre 2024

Épisode 2 : 19 septembre 2024

Épisode 3 : 26 septembre 2024

Épisode 4 : 3 octobre 2024

Épisode 5 : 10 octobre 2024

Épisode 6 : 17 octobre 2024

Épisode 7 : 24 octobre 2024

Épisode 8 : 31 octobre 2024

Épisode 9 : 7 novembre 2024

De son côté, Disney+ résume la série de cette manière : “Désormais démunie de tout pouvoir, la tristement célèbre Agatha Harkness n’est plus que l’ombre d’elle-même. Jusqu’au jour où un adolescent gothique l’aide à se libérer de ce sort tarabiscoté. L’intérêt d’Agatha est piqué au vif lorsque celui-ci la supplie d’arpenter à ses côtés la légendaire Route des Sorcières, un chemin mythique constitué d’une série d’épreuves magiques qui – si elles sont surmontées – récompensent toute ensorceleuse en lui offrant ce qui lui manque. Ensemble, Agatha et ce garçon mystérieux vont bientôt rassembler une communauté de sorcières avant d’entreprendre ce voyage hautement épique…“

