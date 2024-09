Agatha All Along : 5 questions sur WandaVision auxquelles la série doit répondre

Agatha All Along fait suite à la série WandaVision, et se retrouve donc chargée de répondre à de nombreuses questions laissées en suspens ou soulevées par des trailers.

En 2021, la série WandaVision a bouleversé le Marvel Cinematic Universe (MCU) en emmenant les fans dans une nouvelle version du cycle du deuil : vu à la sauce super-héroïque teintée de sitcoms, le processus a été utilisé comme socle pour une histoire légère par moments, tragiques dans d’autres, mais offrant surtout une bonne dose d’originalité à ses spectateurs.

Depuis, Wanda Maximoff s’est un peu plus enfoncée dans le désespoir avec Doctor Strange 2, tandis que l’antagoniste de WandaVision a obtenu le feu vert pour revenir jouer des tours à son public. Agatha All Along ne va plus tarder à débouler sur les petits écrans dans son propre récit, et cette suite en neuf épisodes aura la lourde tâche de répondre à certaines questions importantes.

5 – Wanda Maximoff est-elle vraiment morte ?

Les histoires de Wanda et d’Agatha ont fini par devenir étroitement liées après leur confrontation épique dans le final de WandaVision.

marvel

Lorsqu’elle a débloqué le plein potentiel de la Sorcière rouge, Agatha a scellé son destin : poussée à bout, Wanda l’a condamnée à rester à Westview, dans le rôle de la voisine encombrante.

Mais Agatha ne pourra vraisemblablement pas se venger de Wanda. Car cette dernière se fait écraser à la fin du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et une étiquette de morgue indique sa date de décès dans le trailer d’Agatha All Along.

Mais Wanda est-elle réellement morte ? Les deux sorcières jouissent d’immenses pouvoirs grâce au Darkhold, et ce ne serait pas la première fois qu’un personnage du MCU revient d’entre les morts. Il n’y aurait alors rien de surprenant à voir l’ancienne Avenger débarquer vers la fin de la nouvelle série, le spin-off pouvant être considéré comme une deuxième partie pour une trilogie dans l’univers de WandaVision.

Agatha se lancera sur la Route pour retrouver ses pouvoirs avec un petit groupe de sorcières, qui comprend des personnages déjà vus dans WandaVision.

marvel

On aperçoit en effet Mme Hart, l’épouse du patron de Vision dans la première série, mais aussi Dottie Jones, la voisine rivale de Wanda.

Toutefois, à l’exception d’Agatha, personne d’autre n’est censé posséder des pouvoirs dans la ville qui subit les illusions de Wanda : faut-il y voir les résultats du sort de la Sorcière rouge ? Ou ces résidentes ont-elles toujours été des ensorceleuses cachées ?

Il est également possible que la magie noire du Darkhold ait eu une influence sur les habitants de Westview, que Wanda avait pourtant ramené à la normale dans le final. Enfin, une dernière théorie serait qu’Agatha, en bonne vilaine qui se respecte, ait décidé d’entraîner des innocentes dans ses aventures mortelles. Peut-être pour servir de sacrifice ?

3 – Existe-t-il un plus grand vilain qu’Agatha pour barrer la route à l’antagoniste ?

Agatha étant la vilaine de WandaVision, on ne peut s’empêcher de se demander si quelque chose (ou quelqu’un) d’encore plus mal intentionné ne l’attend pas sur la Route des Sorcières.

marvel studios / disney+

Une théorie veut qu’Agatha affronte les Sept de Salem, ses petits-enfants maléfiques, par l’intermédiaire de son fils unique, Nicholas Scratch : on aperçoit en effet sept silhouettes menaçantes dans le trailer de la série.

Agatha pourrait aussi être trahie par quelqu’un de son clan, puisqu’on ne sait pas grand-chose du rôle des membres du groupe en-dehors de Jennifer Kale, une sorcière versée dans l’art des potions.

Si la Route des Sorcières est le plus grand obstacle d’Agatha à ce stade, Marvel a peut-être prévu d’introduire un autre personnage pour ajouter du piment à l’histoire.

2 – L’un des enfants de Wanda a-t-il rejoint le clan d’Agatha ?

La majorité du sabbat d’Agatha est composé de femmes adultes, mais un adolescent semble également du voyage.

2024 marvel

Son nom n’a pas encore été révélé, et cette identité secrète pourrait cacher bien plus qu’on ne croit. Il est possible que le garçon soit celui qui libérera Agatha de son hypnose lancée par Wanda. Pire : il pourrait s’agir de Billy Maximoff, alias Wiccan, le fils de la Sorcière rouge.

En effet, la dernière apparition de Billy et son frère Tommy remonte au film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dans lequel le duo vivait dans un univers alternatif heureux avec l’homologue de Wanda, sur la Terre 838.

Les jumeaux Maximoff étaient alors de jeunes enfants, mais il est possible que l’un d’eux ait grandi et se soit finalement rendu à Westview pour libérer Agatha, dans le but de la suivre sur la Route des Sorcières. Tout ce qu’on sait de cet étrange lieu pour le moment est qu’il pourrait rendre ses pouvoirs à la jeteuse de sorts : le fils de Wanda pourrait-il chercher à s’approprier lesdits pouvoirs lui aussi ? Ils lui permettraient en effet de ramener sa mère d’entre les morts.

Le jeune personnage n’a pas été inventé pour la série WandaVision : il apparaît aussi dans les comics, alors qu’il tente par tous les moyens de retrouver la version originale de sa mère. Son objectif pourrait être semblable dans Agatha All Along.

1 – Agatha Harkness est-elle une vilaine irrécupérable ?

Il est vrai qu’Agatha Harkness a des penchants très appuyés pour la vilainie et la perfidie : l’antagoniste de WandaVision n’hésite pas à menacer des enfants et commet même l’irréparable aux yeux des spectateurs en tuant un chien.

Marvel Studios

Mais la sorcière violette est-elle irrécupérable ou a-t-elle encore une chance de devenir bonne, comme elle l’assure dans le flashback du sabbat de WandaVision ? Dans la première série, quelques scènes semblent en effet montrer la présence d’une certaine humanité sous les traits de la voisine et vilaine endurcie.

C’est également elle qui accompagne Wanda alors que cette dernière tente de surmonter son chagrin après la perte de Vision – même si son but était avant tout de découvrir le secret derrière la puissance de la jeune femme. Elle n’a pas non plus cherché à assassiner Wanda lorsqu’elle en avait l’occasion. On peut donc s’attendre à ce qu’Agatha All Along plonge davantage dans la psychologie de son personnage pour révéler des facettes moins “vilaines”.

Mais il est aussi possible que la série s’amuse d’abord à montrer un bon paquet d’actes répréhensibles avant que sa protagoniste ne tente une vraie rédemption.

Agatha All Along sortira le 19 septembre 2024 sur Disney+ : pour ne rien rater de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.