ADN lève le voile sur l’adaptation de Dreamland avec un premier trailer

more

Load More

Voici la séquence que j’ai réalisée pour le trailer de Dreamland, c’était une super expérience de rejoindre l’équipe @ChouetteCie j’ai beaucoup appris et rencontrer que du beau monde, les voir travailler dur du matin au soir m’a beaucoup motivé ! #Dreamland pic.twitter.com/lL0wV0ZjBW

Grâce au trailer, le staff derrière cette adaptation a été dévoilé. L’on sait désormais que c’est Charles Lefebvre qui est à la réalisation, Sylvain Dos Santos au script, et Nicolas Jaffré au chara design.

Pour les retardataires, Dreamland est un manga fantastique d’aventure créé en 2006 par Reno Lemaire. À travers les 20 tomes que compte pour le moment cette série, on suit les aventures d’un jeune lycéen, Terrence, qui a acquis le pouvoir de pénétrer dans le Dreamland après être parvenu à vaincre sa phobie du feu.

Et oui, notre fierté française, #Dreamland par ce cher @RenoLemaire aura droit à son adaptation animée !! 🥳🎉 Une production originale à découvrir sur ADN ! Plus d’infos dès demain sur le live. Trailer complet le 20 juin sur ADN. pic.twitter.com/rJubq1uHSZ

En un temps record cette annonce a enflammé la twittosphère, les internautes peinant à croire que Dreamland va bel et bien débarquer sur ADN. C’est pourtant vrai, et pour aider les internautes à encaisser le choc, mais aussi pour leur mettre l’eau à la bouche, ADN s’est empressé de dévoiler un premier trailer !

Alors que de nombreux fans l’espéraient sans trop oser y croire, le rêve est finalement devenu réalité. Dreamland, le manga 100% made in France, va être prochainement adapté en anime par le studio Ellipsanime, La Chouette compagnie et ADN.

À peine remis de leurs émotions suite à l’officialisation de l’adaptation de Dreamland en anime, les internautes ont d’ores et déjà eu droit à un premier trailer.

by Isabelle Thierens