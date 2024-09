Le film Minecraft dévoile son premier trailer, les fans sont horrifiés

Après des années d’attente, la première bande-annonce du prochain film Minecraft est enfin arrivée, mais la plupart des fans ne sont pas satisfaits du résultat final.

L’univers de Minecraft vient de s’agrandir avec un nouveau film mettant en vedette Jack Black et Jason Momoa, qui sortira au cinéma en 2025.

Malgré des fuites en juillet 2024 révélant que Black jouerait le rôle de Steve, la première bande-annonce officielle de A Minecraft Movie vient d’être diffusée, et certains joueurs ont exprimé très clairement leur mécontentement face au produit fini.

« Je suis vraiment étonné que cela ait réussi à avoir l’air si horrible, sachant que la barre était déjà si basse », a posté un fan sur X/Twitter.

Un autre a commenté : « On dirait l’un de ces montages de ‘Minecraft si c’était réel’, mais en version animée. »

Et un troisième a écrit : « Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi quelqu’un a pensé que faire ça en live-action serait une bonne idée. »

Bien qu’on en sache peu sur l’intrigue du film, le teaser met en scène Black, Momoa, et leur équipe (Emma Myers, Danielle Brooks, et Sebastian Eugene Hansen) faisant face à des piglins, des creepers et au moins un mouton rose.

A Minecraft Movie est basé sur le jeu vidéo du même nom de Mojang Studios. Depuis son lancement en 2011, il est devenu le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, avec plus de 300 millions d’exemplaires vendus et près de 140 millions de joueurs actifs chaque mois.

Au moment où nous rédigeons ces lignes, seul le rôle de Black a été révélé : il incarnera Steve, le personnage le plus emblématique du jeu. Le reste du casting a des rôles encore inconnus.

Alors que de nombreux fans de Minecraft craignent que cette adaptation du jeu vidéo suive le même chemin que les échecs au box-office comme Borderlands et Uncharted, d’autres espèrent que le film pourrait finalement être un succès inattendu.

« Ça a l’air tellement mauvais que ça pourrait en fait être bien », a écrit un fan, tandis qu’un autre a ajouté : « Ça a l’air terrible, mais on va quand même regarder. »

A Minecraft Movie sortira en salle le 2 avril 2025. En attendant, découvrez quelle est cette série d’animation Minecraft annoncée un peu plus tôt dans l’année par Netflix. Vous pouvez également découvrir notre liste de toutes les adaptations de jeux vidéo en films et séries à venir.