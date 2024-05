À couteaux tirés 3 : tout ce qu’on sait sur le film Wake Up Dead Man

Les fans attendent avec impatience le retour du célèbre détective Benoit Blanc dans le prochain volet de la saga Netflix À couteaux tirés. Voici donc tout ce que nous savons sur le film Wake Up Dead Man.

Après ses péripéties avec la famille Thrombey, puis son voyage en Grèce chez l’excentrique milliardaire et magnat de la tech Miles Bron, Benoit Blanc va revenir dans un troisième film de la saga À couteaux tirés, de nombreux fans étant alors impatients de retrouver le fameux détective privé incarné par Daniel Craig.

Apparu pour la première fois dans À couteaux tirés en 2019, Craig a retrouvé le réalisateur Rian Johnson pour une suite en 2022. Intitulé Glass Onion, le film Netflix a emmené le personnage loin des Thrombey sur une île grecque pour une toute nouvelle histoire, mettant alors une nouvelle fois en lumière un casting pour le moins impressionnant.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et le prochain volet de la saga, intitulé Wake Up Dead Man, marque une nouvelle étape dans les aventures du détective. Voici donc tout ce que nous savons pour le moment sur la suite de À couteaux tirés.

Netflix n’a pas encore donné de date de sortie exacte pour À couteaux tirés 3. Mais sur le site de la plateforme de streaming, on peut voir que le film est annoncé pour 2025.

Cependant, on sait que le film est en cours de développement, et on connaît désormais son titre. En effet, le 24 mai 2024, Johnson a partagé la nouvelle sur X/Twitter : « Le prochain mystère de Benoit Blanc, la suite de À couteaux tirés et Glass Onion, s’appelle Wake Up Dead Man. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Casting de Wake Up Dead Man

Daniel Craig reviendra dans le rôle de Benoit Blanc dans À couteaux tirés 3. À ses côtés, on pourra notamment retrouver Andrew Scott, comme annoncé par Variety. Le rôle de Scott est inconnu, mais cela marquera ses retrouvailles avec Craig après leur apparition ensemble dans 007 Spectre en 2015.

Netflix

Josh O’Connor, que l’on a récemment pu voir dans Challengers, et Cailee Spaeny, star de Civil War, ont également été ajoutés au casting. Deadline a confirmé la nouvelle le 27 mai 2024, bien que peu d’informations soient disponibles sur leurs personnages.

Une chose est sûre, Craig sera toujours impliqué. Dans une interview avec Variety, l’ancienne star de James Bond avait déclaré : « S’il continue d’écrire, je continuerai de jouer. C’est ce qui rend les choses faciles, c’est un écrivain tellement talentueux que tout est là sur la page pour moi. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Chaque volet présentant un nouveau mystère, il y a donc de fortes chances que le casting fasse peau neuve pour le prochain film, avec encore une fois de grands noms de l’industrie qui seront probablement de la partie.

De quoi pourrait parler À couteaux tirés 3 ?

Il n’y a pas encore de synopsis officiel pour À couteaux tirés 3. Mais rien qu’en se basant sur le titre, on peut facilement supposer qu’il s’agira du meurtre d’un homme.

Netflix

Le titre Wake Up Dead Man laisse penser que la victime pourrait ne pas être réellement morte. D’autres théories incluent un jumeau secret (bien que Glass Onion ait déjà exploré cette piste) ou peut-être une fausse mort.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un domaine que le réalisateur pourrait explorer est la sexualité de Benoit Blanc, après que Glass Onion a révélé sa relation avec un homme (joué par Hugh Grant).

En parlant à Above the Line, Johnson a déclaré : « Si vous regardez le film, je pense que c’est explicite. En termes d’exploration, peut-être, mais avec ces films, ils ne parlent pas vraiment de la sexualité du détective.

« C’est intégré dans le genre [quand] le détective est en quelque sorte en dehors du drame humain qui se déroule avec le reste des suspects. Je suis sûr que cela entrera en jeu car c’est une grande partie de qui il est, évidemment. C’est juste un fait sur son personnage. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Y a-t-il une bande-annonce pour À couteaux tirés 3 ?

Non, il n’y a pas de bande-annonce pour À couteaux tirés 3, le film n’étant pas encore en production. Les fans ont simplement eu droit à une petite vidéo en guise de teasing au moment de l’annonce du titre.

Voici tout ce que nous savons pour le moment sur le film Wake Up Dead Man. Et en attendant la suite de À couteaux tirés, découvrez quels sont les meilleurs films à voir en streaming ce mois-ci.