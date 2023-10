9 films d’horreur en found footage, pour trembler autant que la caméra

Le found footage est un genre particulier de l’horreur, et les longs-métrages à utiliser le style sont de plus en plus nombreux. Caméra qui tremble, horreur hors champ et petit budget vs frissons : retrouvez 9 films d’horreur en found footage qui animeront vos soirées Halloween.

Halloween approche, et vous vous demandez peut-être quoi regarder pour une soirée pleine d’épouvante. Pour l’occasion, on vous présente une sélection de films d’horreur versant dans un style particulier, le found footage (littéralement “images trouvée“). Le principe : la caméra fait partie de l’histoire, elle est tenue par les personnages et les accompagne dans leurs tribulations. Le spectateur se sent alors immergé dans l’histoire, qui adopte des relents de faits réels…

Le Projet Blairwitch de Daniel Myrick et Eduardo Sanchez (1999)

Synopsis : Des vidéos retrouvées racontent l’histoire de trois étudiants en cinéma qui se sont rendus dans une petite ville pour capturer des images documentaires sur la sorcière de Blair, une tueuse locale légendaire.

C’est LE film auquel on pense quand on parle de found footage. Précurseur du genre grâce à la notoriété qu’il a acquise dès le départ, Le Projet Blair Witch a lancé toute une mode. Un budget ridicule pour un succès en salles : le film est très vite devenu un classique de l’horreur au cinéma, et un exemple pour les producteurs…

Le Projet Blairwitch est disponible sur Prime Video.

Cloverfield de Matt Reeves (2008)

Synopsis : Alors qu’un groupe de New-Yorkais profite d’une fête de départ, ils sont loin de se douter qu’ils vont bientôt faire face à la nuit la plus terrifiante de leur vie.

La caméra offre un point de vue inégalé pour un film de monstres : alors que toute la ville de New York se fait détruire par des menaces qu’on devine gigantesques, on reste à échelle humaine. Pas de plan d’ensemble qui dévoile toute l’ampleur de la catastrophe, on joue sur le hors-champ et la terreur des personnages qui se sentent bien minuscules et perdus face à un ennemi qui tarde à se dévoiler.

Cloverfield est disponible sur Paramount+

Paranormal Activity d’Oren Pelli (2009)

Synopsis : Peu après avoir emménagé dans une maison de banlieue, Katie et Micah sont de plus en plus perturbés par ce qui semble être une présence surnaturelle. Sous l’impulsion de son compagnon, Katie accepte que le couple installe des caméras de surveillance dans le logement.

Paranormal Activity est sans doute l’un des found footage les plus connus du genre. Le film trouve son rythme vers le milieu, certains effets sont très réussis, et le côté huis clos donne l’impression d’être enfermé avec le couple et… un intrus ?

Paranormal Activity est disponible sur Shadowz

[REC] de Paco Plaza et Jaume Balaguero (2007)

Synopsis : La présentatrice de télévision nocturne Angela et son caméraman suivent des pompiers lors d’un appel dans un immeuble, mais la police espagnole scelle le bâtiment après qu’une vieille femme semble infectée par un virus lui donnant une force inhumaine.

Oui, on est clairement sur un film en found footage de zombies (même si les suites apporteront un nouveau point de vue sur les infectés). Le caméraman étant un professionnel de l’image, on justifie assez facilement des plans de meilleure qualité, mais le côté poisseux inhérent au genre est toujours présent, et l’immersion reste là jusqu’à la fin.

[REC] est disponible sur Shadowz

Chronicle de Josh Trank (2012)

Synopsis : trois étudiants se découvrent des super-pouvoirs après avoir été en contact avec une mystérieuse substance venue des étoiles. D’abord amusés par cette soudaine force, la situation va rapidement déraper.

Ils sont loin, les justiciers en combinaisons moulantes et cape colorées. Ce qui aurait pu n’être qu’un énième teen movie caméra au poing s’avère finalement plus sombre et froid, pour aborder une question un peu plus mature : comment réagit-on en société lorsqu’on obtient plus de pouvoir ?

Chronicle est disponible sur Disney+

The Visit de M. Night Shyamalan (2015)

Un frère et une soeur sont envoyés passer une semaine en Pennsylvanie, pour y rencontrer leurs grands-parents. Mais il y a quelque chose qui cloche, et ce qui aurait dû n’être que de simples vacances en famille va rapidement virer au cauchemar.

L’innocence des enfants et des grands-parents bizarres, ça donne The Visit de M. Night Shyamalan. Paumés en pleine campagne, deux ados vont filmer leur rencontre avec papi et mamie pour en garder un souvenir, et au passage découvrir quelques casseroles pas mal rouillées… Ceux qui connaissent Shyamalan savent que le réalisateur aime bien faire tourner ses spectateurs en bourrique pour mieux les surprendre, mais c’est surtout l’ambiance dérangeante qui mérite qu’on se lance dans The Visit.

The Visit est disponible sur Canal+

Deadstream de Joseph et Vanessa Winter (2022)

Synopsis : Une personnalité d’internet déchue tente de reconquérir ses abonnés en se filmant en direct dans une maison abandonnée réputée comme étant hantée. Lorsqu’il libère accidentellement un esprit vengeur, son live devient un combat pour sa vie.

Deadstream commence tranquillement en usant des codes habituels du found footage (on perçoit peu à peu la menace en même temps que son héros), tout en y ajoutant le côté plus contemporain des lives. Et puis, quand on a bien compris que notre streamer n’est clairement pas seul, on y va plus franco. Il y a même un peu (beaucoup) de Sam Raimi dans l’air…

Deadstream est disponible sur Canal+

Creep de Patrick Brice (2014)

Synopsis : Aaron répond à une annonce en ligne et se rend chez un inconnu pour le filmer pendant la journée : Joseph veut faire un film pour son futur fils. Mais ses demandes deviennent de plus en plus bizarres au fur et à mesure que la journée avance.

C’est simple mais efficace, la tension monte rapidement. Et c’est parfois marrant.

Creep est disponible sur Netflix (et Creep 2 aussi)

C’est arrivé près de chez vous de Remy Belvaux, André Bonzel et Benoît Poelvoorde (1992)

Une équipe de journalistes suit Ben, un tueur professionnel, qui a un goût prononcé pour l’assassinat des personnes âgées et des personnes de classes moyennes. Peu à peu, les journalistes vont se retrouver impliqués dans ces crimes.

Flirtant entre les genres cousins du found footage et du faux documentaire, C’est arrivé près de chez vous a été une petite révolution à sa sortie. Benoît Poelvoorde (Ben) explique avec bonhomie comment choisir et venir à bout efficacement de ses victimes, lester un corps… Et on finit même par flipper pour les journalistes quand le tueur commence à les entraîner toujours plus loin dans son art. C’est cynique, cru, mais surtout génial.

C’est arrivé près de chez vous est disponible en streaming sur FILMO