6 séries et films de voleurs parfaits pour ceux qui aiment Lupin sur Netflix

Créé par Maurice Leblanc en 1905, Arsène Lupin est aujourd’hui une figure iconique de la culture française. Le gentleman cambrioleur a inspiré de nombreux auteurs, notamment sur petits et grands écrans.

Dans Lupin, Omar Sy incarne Assane Diop, jeune homme au passé familial tragique. S’inspirant de son personnage préféré, notre héros décide de venger son père, accusé à tort d’un assassinat. Revenu plus fort que jamais dans une géniale partie 3 sur Netflix, le gentleman cambrioleur sait tirer son épingle du jeu et ravit les fans.

Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et c’est parfois compliqué de faire le deuil pour certains spectateurs. Qu’ils se rassurent, on a quelques films et séries à se mettre sous la dent pour faire passer le manque. Des voleurs, des plans de génie, des rebondissements : voilà six œuvres qui vous aideront à oublier la série Lupin de Netflix.

Arsène Lupin de Jean-Paul Salomé

On vous laisse deviner de qui il est question dans le film… Forcément, on ne pouvait pas faire un top sur les voleurs gentlemen sur nos écrans sans aborder le long-métrage de Jena-Paul Salomé. Sa force : un Romain Duris convaincant dans le rôle, et une époque moins contemporaine.

Le résumé : Arsène Lupin est un voleur habile s’amusant à détrousser l’aristocratie parisienne en usant de son charme redoutable. Mais sa rencontre avec la comtesse Cagliostro va le faire passer de simple pickpocket à voleur de haut vol. Lancé sur les traces du trésor perdu des rois de France, le gentleman devra cependant résister à sa passion pour la dangereuse comtesse.

La saga Ocean’s de Steven Soderbergh

Casting cinq étoiles, plans de génie et luxe : voilà de quoi vous occuper. George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Vincent Cassel, en réalité les grands noms qui ont été réunis dans les films de Soderbergh sont trop nombreux pour être listés. Du Lupin avec des gros moyens, mais favorisant toujours le génie et l’adresse de ses personnages.

Danny Ocean monte une équipe de voleurs pour un coup qu’on dit impossible : celui de cambrioler trois casinos, et au passage regagner le coeur de son ex-femme.

Lupin the Third, ou l’exil japonais

Là, c’est un sacré morceau (ou morceau sacré !) de l’animation japonaise auquel on s’attaque. Films, séries, Lupin 3e du nom a entraîné de nombreux fans dans ses aventures, empruntant plusieurs titres et sous la houlette de nombreux auteurs (dont Hayao Miyazaki, notamment pour Le Château de Cagliostro ou les premières séries anime.) Petite subtilité cependant : les plus vieux d’entre nous l’auront d’abord connu sous le nom d’Edgar de la Cambriole. Ça ne devait pas sonner assez français, “Lupin”.

Que ce soit pour Edgar de la Cambriole, Edgar, le détective cambrioleur, Le Château de Cagliostro et autres Lupin the 3rd, le pitch reste toujours très similaire d’un programme à l’autre : le petit-fils du célèbre Arsène Lupin est un voleur recherché dans le monde entier, mais ça ne l’empêche pas d’aider son prochain ou d’affronter un ennemi redoutable.

Insaisissables de Louis Leterrier

Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Mélanie Laurent… Encore une fois, c’est un joli casting qui vient illuminer les grands écrans ou lancer des étoiles dans les yeux des spectateurs : du film comme des spectacles. Car Insaisissables fait passer son cambriolage sous le prisme de la prestidigitation. Alors, c’est magique ou pas ?

Un groupe de brillants illusionnistes connu sous le nom des Quatre Cavaliers s’apprête à offrir deux spectacles grandioses : le premier en accomplissant un braquage à l’autre bout du monde, le deuxième en transférant l’argent d’un banquier véreux sur le compte en banque des membres du public. Ce qui ne va évidemment pas plaire aux autorités…

La Casa de Papel sur Netflix

Autre série événement, mais en Espagne cette fois-ci. Dès sa première saison, La Casa de Papel a trouvé son public, grâce à son cambriolage inédit mais aussi pour ses personnages intéressants. Le Professeur nous entraîne dans des plans de cambriolage d’une ingéniosité sans pareille, accompagné de ses fidèles camarades Tokyo, Helsinki, Nairobi… et Berlin, qui aura d’ailleurs droit bientôt à sa propre série spin-off sur Netflix.

Huit voleurs ciblent la maison de la Monnaie à Madrid et font une prise d’otages pour gagner du temps face aux autorités. Commence alors des négociations mouvementées, durant lesquelles chaque camp devra jouer finement pour gagner la partie – et le pactole.

Usual Suspects de Bryan Singer

Parce que des gros cerveaux, il y en a dans ce film. Tout le long de l’histoire le spectateur se demandera qui peut bien être ce fichu Keyzer Söze, jusqu’au dénouement qui promet de retourner l’esprit d’un peu tout le monde. Mais on n’en dit pas plus, spoiler Usual Suspects est un véritable crime.

Suite à une dénonciation, cinq criminels font de la garde à vue. Leur point commun : ils ont été engagés sur un coup par un génie du crime dont on ne connaît que le nom, Keyzer Söze, et se retrouvent pris dans une diabolique machination.