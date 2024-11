Netflix confirme la saison 3 de 100% Physique et change une règle majeure

100% Physique revient pour une saison 3 avec des défis encore plus éprouvants et capables de briser les bras les plus épais, mais Netflix apporte un changement majeur aux règles de sa série à succès.

Si vous pensiez que Ninja Warrior était difficile, 100% Physique joue dans une autre catégorie. Le concept est simple mais brillant : 100 concurrents – de tous âges, professions, genres et gabarits – s’affrontent dans une série de défis ridiculement épuisants (et parfois injustes) jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un seul.

La saison 1 a été un succès instantané lors de son arrivée sur la plateforme en 2023, ouvrant la voie à une deuxième saison avec des épreuves toujours plus difficiles. La télé-réalité de sport a rapidement dominé le top 10 de Netflix, mais rien ne permettait de savoir alors si une troisième saison verrait bien le jour.

Sauf que le lundi 18 novembre 2024, Netflix a enfin confirmé le renouvellement de 100% Physique pour une saison 3, lors de son premier showcase international – qui a aussi été l’occasion de préparer le terrain pour une version française de Love is Blind.

netflix

Mais il y a un twist : comme l’a annoncé Minyoung Kim, vice-président du contenu pour l’Asie chez Netflix, la troisième saison ira chercher ses candidats au-delà de la Corée du Sud, permettant pour la première fois à des compétiteurs de tout le continent de participer.

On nous l’avait déjà teasé dans le final de la saison 2 de 100% Physique, qui s’est terminé alors que le narrateur annonçait la poursuite des recherches du physique parfait en montrant un carton présentant 100% Physique – Asia.

Jang Ho-gi, le créateur de l’émission, avait également confié au Korean Herald qu’il espérait pouvoir impliquer des compétiteurs internationaux dans les prochaines saisons : “Si la saison 3 est confirmée, ce serait formidable de voir la série inclure des participants internationaux… J’aimerais présenter la nouvelle saison dans un format et une composition complètement nouveaux, par exemple en formant des équipes selon les nationalités des concurrents.“

Le créateur a poursuivi : “Beaucoup de gens se demandent ce que deviennent les participants éliminés des matchs des première et deuxième saisons de 100% Physique – et ils sont impatients de voir certains concurrents éliminés trop tôt faire leur retour.“

La saison 3 de 100% Physique devrait arriver sur Netflix en 2025. En attendant, vous pouvez jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.