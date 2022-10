Comment faire un “Trivela shot” dans FIFA 23 : le meilleur tir du jeu

Rédacteur en chef, Cyril aime faire les tableaux Excel les plus compliqués possible afin que personne ne puisse les utiliser quand il n'est pas là. Le reste du temps, il bouffe tout le contenu e-sport qui lui passe sous le nez, et défendra toujours avec une impartialité TOTALE la supériorité de Fnatic. Contact : [email protected]

Les tirs avec effet de l’extérieur du pied (ou Trivela shot) sont dévastateurs sur FIFA 23. Découvrez comment reproduire ce geste dans vos partie.

FIFA 23 a largement élargi le panel de tirs disponibles pour les joueurs. Si l’accent a notamment été mis sur le “Power shot” qui permet de propulser le ballon à une vitesse folle, c’est finalement la finesse qui est devenue la nouvelle meta.

En effet, les joueurs ont vite remarqué que les tirs à effet avec l’extérieur du pied – plus communément appelés Trivela shots, sont un moyen incroyablement efficace de marquer.

La technique est si efficace que beaucoup considèrent qu’EA SPORTS devrait la nerf sans plus attendre.

Qu’est-ce qu’un Trivela shot dans FIFA 23

Le nom Trivela shot désigne une frappe de l’extérieur du pied avec un effet brossé. Si ce genre de tir extrêmement technique existe évidemment sur les véritables terrains, il est rare que les joueurs tentent de marquer de cette manière.

En effet, tirer un Trivela avec puissance et précision est extrêmement difficile, et c’est pourquoi cette technique est souvent réservée aux passes et aux centre.

Néanmoins, FIFA 23 n’est pas un vrai terrain de football. Que vous disposiez des meilleurs joueurs ou non, vous pourrez facilement marquer de nombreux buts avec le Trivela shot, qui se révèle sans aucun doute être le tir le plus efficace du jeu.

L’efficacité de ces tirs de l’extérieur s’explique par leur précision étonnante, mais surtout par le comportement des gardiens qui semblent bien souvent incapables de prédire ce type de trajectoire.

Comment faire un Trivela shot

La manipulation pour effectuer un Trivela shot est extrêmement simple :

Trivela shot avec une manette Xbox Maintenir la gâchette gauche (LT), puis utiliser le bouton de tir (B)

Trivela shot avec une manette PlayStation Maintenir L2, puis utiliser le bouton de tir (Rond)



Notez que cette technique peut aussi s’appliquer aux centres et aux passes avec les boutons correspondants.

Nos astuces pour marquer avec un Trivela shot

Pour marquer un Trivela shot, tout est une question de positionnement et de puissance.

En effet, les Trivela shots sont particulièrement efficaces à longue distance. Si vous avec une ligne de tir dégagée et que vous êtes à l’extérieur de la surface – mais pas au milieu du terrain non plus, soyons raisonnables – alors vous avez toutes les raisons de tenter ce tir.

Puisque le Trivela shot est un tir de l’extérieur du pied, l’idéal est d’avoir par exemple un joueur droitier sur le côté droit, légèrement excentré afin que la balle puisse efficacement contourner le gardien.

Enfin, n’hésitez pas à donner beaucoup de puissance au ballon. Un Trivela donne tellement d’effet que le ballon fera un long parcours avant d’atteindre les cages, et il est donc indispensable de mettre beaucoup de puissance pour trouver la lucarne.

Si vous respectez ces quelques conditions, vous pourrez marquer une grande partie de vos Trivela shots.