Les rumeurs autour de FIFA 2K enfin abordées par le patron de Take-Two

Le PDG de Take-Two a enfin brisé le silence de l’éditeur concernant les rumeurs d’un jeu FIFA développé par 2K, affirmant qu’il serait “extrêmement difficile” de le développer et de rivaliser avec EA.

Depuis la rupture publique entre EA et la FIFA en 2022, l’organisation sportive a clairement exprimé son intention de continuer la série FIFA avec un nouveau développeur. Début 2024, des rumeurs sur le développement par 2K d’un successeur à FIFA ont fait les gros titres, tandis qu’EA poursuivait avec EA Sports FC.

Lors de l’appel des résultats du premier trimestre 2025 de Take-Two, le PDG Strauss Zelnick a enfin abordé ces rumeurs, sans toutefois les confirmer ni les démentir. Il a plutôt exposé les complications liées au développement d’un simulateur de football.

EA SPORTS

“Je noterais simplement que les licences de la FIFA n’incluent pas de droits. Elles ne viennent pas avec les joueurs, les équipes ou les ligues”, a déclaré Zelnick.

“Ce n’est donc pas aussi simple que de négocier avec la NFL, la NBA ou la MLB, où, au maximum, vous devez négocier avec la ligue et une association de joueurs.”

Contrairement à d’autres sports, le football est composé de nombreuses ligues nationales et intercontinentales, chacune avec son propre organisme de réglementation et son association de joueurs avec lesquels un éditeur doit négocier pour obtenir les droits.

C’est pourquoi, malgré la perte des licences FIFA, EA a toujours des accords avec des organisations comme la Premier League, la Liga, la Bundesliga et l’UEFA, ce qui a permis à EA Sports FC de rester largement inchangé malgré la perte de la licence FIFA et de conserver de nombreuses grandes ligues et joueurs.

Zelnick a également souligné que de nombreux fans de simulations de football sont très fidèles à leurs jeux, qu’il s’agisse d’EA FC ou de Football Manager.

“Nous sommes également pleinement conscients du fait qu’il est extrêmement difficile de créer une excellente simulation pour console. Cela prend beaucoup de temps. Et si vous le faites bien, vos utilisateurs sont très fidèles et très attachés.”

Cependant, Zelnick a rappelé que Take-Two possède déjà une simulation de football, Top Eleven, et dispose déjà d’une gamme variée de titres sportifs tels que NBA 2K, WWE 2K, Top Spin 2K, et plus encore.

“Je suis sûr que nous ferons d’autres annonces en temps voulu”, a conclu Zelnick.