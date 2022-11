Quand vont arriver les cartes Icônes de la Coupe du Monde sur FIFA 23 ?

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

Les Icônes de la Coupe du Monde de FIFA 23 sortiront en deux lots afin de célébrer l’immense compétition de football qui arrive au Qatar. Tout ce que vous devez savoir.

La Coupe du Monde du Qatar a bel et bien bouleversé la donne pour les joueurs de FIFA 23, qu’il s’agisse de l’ajout de nouveaux Héros FUT, de nouvelles récompenses FUT Champs, du nouveau calendrier de l’équipe de la semaine, des échanges de la Coupe du Monde et bien plus encore.

À cette longue liste s’ajoutent également les emblématiques cartes Icônes de la Coupe du Monde. Ces cartes légendaires ont désormais une date de sortie confirmée qui a été annoncée par EA SPORTS.

Jetons donc un coup d’œil à tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la sortie des cartes Icônes de la CDM 2022.

Quand les Icônes de la Coupe du Monde vont arriver sur FIFA 23 ?

Selon un article d’EA, les cartes Icônes de la Coupe du Monde de FIFA 23 sortiront le 25 novembre 2022.

Mais il ne s’agit que de l’équipe 1 de la promotion, ce qui signifie que la deuxième équipe pourrait sortir dans les semaines qui suivront.

EA SPORTS L’événement de la Coupe du Monde a débuté dans FIFA 23.

Quelles seront les notes des Icônes de la Coupe du Monde ?

EA a répondu à cette question de manière très directe. “Les Icônes de la Coupe du Monde auront une note intermédiaire entre leur version Mid et Prime.

Cependant, certains attributs, gestes techniques, pied faible et plus, peuvent être plus élevés par rapport à leur version Prime.”

Les Icônes de l’équipe 1 de la Coupe du monde sortiront le 25 novembre, ce qui signifie que ces joueurs seront disponibles dans les packs FUT.

Cependant, une autre façon de gagner des Icônes dans Ultimate Team est de relever les défis d’échange d’Icônes qui sont disponibles dans le menu des DCE.