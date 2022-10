Quand va débuter le mode Coupe du Monde de FIFA 23 ? Les dates FUT ont fuité

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

La Coupe du Monde arrive à grands pas et une récente fuite a révélé quand le contenu de cette compétition arrivera dans FIFA 23.

EA a déjà fourni beaucoup de contenu promotionnel sur FIFA 23 jusqu’à présent. Out of Position, qui a été lancé le 28 octobre, distribue notamment des cartes de joueurs dans de toutes nouvelles positions, et Rulebreakers a connu un grand succès.

Et si d’autres promotions comme Ones to Watch et Road to the Knockouts rendent les joueurs FIFA collés à leurs écrans, regardant les matchs en espérant des améliorations de leurs joueurs, la Coupe du monde devrait être un tournant majeur dans la saison FUT des fans.

Alors sans plus attendre, découvrez tout ce que vous devez savoir sur le programme du mode de la Coupe du Monde de FIFA 23.

EA SPORTS Selon les fuites, le mode Coupe du monde de FIFA 23 débutera le 9 novembre.

Quand va commencer le mode Coupe du Monde sur FIFA 23 ?

Selon plusieurs fuites, l’événement de la Coupe du Monde devrait débuter le 9 novembre 2022, avec le lancement du mode dédié à cette compétition.

À quoi s’attendre ? Fuite du calendrier

Le leaker “FUT23News” a récemment divulgué le calendrier de la Coupe du Monde sur FIFA 23 :

Mode Coupe du Monde – 9 novembre

Path to Glory – 11 novembre

En route pour la Coupe du Monde – 25 novembre

Histoires de la Coupe du monde – 2 décembre

Promo Coupe du Monde FUT (le nom n’est pas encore connu) – 9 décembre

Dès que nous connaîtrons plus de détails sur l’événement de la Coupe du monde de FIFA 23, nous ne manquerons pas de vous les communiquer directement.