Pourquoi le collectif de FIFA 23 a été remanié ? Un dev répond

Le directeur de la conception de FIFA 23, Kantcho Doskov, a récemment expliqué le raisonnement derrière le changement majeur du collectif dans le mode Ultimate Team.

Alors que les fans se plongent enfin dans FIFA 23 pour la première fois, la course habituelle dans le but de constituer la meilleure équipe possible dans le mode Ultimate Team vient de débuter.

Et dès la création de leur première équipe, le principal changement que les joueurs ont directement remarqué est la refonte du système de collectif.

Dans FIFA 23, les joueurs se voient désormais attribuer une note de collectif sur trois points, en fonction du nombre de leurs coéquipiers qui partagent le même championnat, la même nationalité ou un club avec eux.

EA SPORTS Le collectif entre les joueurs a totalement été revu dans FIFA 23.

Et récemment, dans une interview accordée pour Dexerto, Kantcho Doskov, directeur de la conception de FIFA 23, a expliqué pourquoi une fonctionnalité aussi essentielle a été remaniée après tout ce temps.

“Même en tant que fan, je joue à Ultimate Team, et chaque année j’essaie de construire mon équipe préférée. Mais le fait est que, souvent dans le passé, je ne pouvais pas mettre les joueurs que je voulais parce qu’ils ne s’associaient pas dans le système précédent” explique Doskov.

“Ce qui est le plus intéressant pour moi, c’est que maintenant je peux mettre ensemble certains joueurs qui ne se seraient pas forcément bien entendus dans l’ancien système. Cela donne donc plus de possibilités et plus de variété dans les types d’équipes que vous pouvez faire, et c’est pourquoi je suis enthousiaste.“

Cependant, dès la mise en ligne de la Web App et de l’accès anticipé du jeu, de nombreux joueurs ont mentionné qu’ils ne savaient toujours pas comment obtenir la note maximale du collectif au sein de leurs équipes et dans les DCE.

Interrogé sur les difficultés rencontrées par les joueurs pour s’orienter dans ce nouveau système, Kantcho Doskov a déclaré que l’équipe s’attendait à quelques problèmes initiaux, mais il pense que les joueurs adopteront ce changement à long terme.

“Je pense qu’il y a une certaine courbe d’apprentissage, c’est parce que ça a été une certaine façon de faire pendant tant d’années et maintenant c’est complètement différent. Il faut essayer quelques trucs, ça va prendre un peu de temps. Mais je pense qu’une fois que les joueurs auront compris, ce sera vraiment satisfaisant de construire ces différentes équipes que vous ne pouviez pas faire avant.“

Il ne fait aucun doute que le collectif de FIFA 23 est un énorme changement par rapport à ce que les fans de FUT ont été habitués au cours des dernières années, et par conséquent, seul le temps nous dira si les joueurs adhéreront ou non à ce nouveau système.

Quoi qu’il en soit, les joueurs devront s’adapter puisque FIFA 23 sera lancé dans le monde entier le 30 septembre.