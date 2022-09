Les notes de Messi et Ronaldo sur FIFA 23 font débat

FIFA 23 devrait être le jeu dans lequel Messi et Ronaldo vont transmettre leur flambeau de superstar à la prochaine génération de joueurs en raison de leur baisse de note.

Le 12 septembre, EA a annoncé les notes et statistiques des 23 meilleurs joueurs de FIFA 23.

Et parmi cette liste, Karim Benzema est passé, à juste titre, de la 13e à la 1ere place des joueurs les mieux notés après avoir inscrit 44 buts et mené le Real Madrid au titre de la Ligue des champions et de la Liga.

Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne et Messi complètent le top 5 de FIFA 23 tandis que CR7 est tombé à la huitième place derrière Mohamed Salah et Virgil Van Dijk.

Ce changement majeur signe la première fois depuis de nombreuses années où les deux superstars voient leur note respective ainsi que leurs statistiques baisser au profit de nombreux autres joueurs.

Une nouvelle ère se dessine sur FIFA 23

EA SPORTS Cristiano Ronaldo est le septième meilleur joueur de FIFA 23 en terme de note et statistiques.

Même si les notes de Messi et Ronaldo ne sont pas catastrophiques, leurs statistiques ayant baissé, de nombreux autres joueurs semblent maintenant les dépasser dans la méta du jeu.

Et le simple fait que d’autres joueurs semblent maintenant nettement meilleurs que ces deux stars dans FIFA 23 rend déjà nostalgiques les fans du jeu.

Sur le subReddit de FIFA 23, de nombreux joueurs ont évoqué ce changement d’ère et les avis divergent.

“C’est triste, on commence enfin à voir le déclin de Messi et CR7” commente un joueur tandis qu’un autre déclare “Ces notes me semblent totalement logiques en raison de leur dernière saison.“

Si les notes de CR7 et Messi font donc débat au sein de la communauté, il est fortement probable que ces deux joueurs vont recevoir de nouvelles cartes qui vont améliorer leurs statistiques tout au long de la saison.