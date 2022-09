Les notes des 23 meilleurs joueurs de FIFA 23

EA SPORTS vient de révéler les notes et statistiques officielles des 23 meilleurs joueurs de FIFA 23 et parmi eux, nous pouvons retrouver deux Français.

FIFA 23 approche à grands pas et plus la sortie du jeu se rapproche, plus EA va révéler de nombreux détails sur celui-ci avec notamment les très attendues notes et statistiques des joueurs qui sont très importantes pour le mode Ultimate Team.

Et après plusieurs fuites et rumeurs, EA SPORTS a officiellement dévoilé le 12 septembre, les notes et statistiques des 23 meilleurs joueurs de FIFA 23.

Parmi ces 23 stars du foot, 3 joueurs français sont présents, et deux d’entre eux figurent sur le podium des meilleurs joueurs.

Après une saison exceptionnelle qui va sûrement lui valoir le Ballon d’or, Karim Benzema est actuellement le meilleur joueur de FIFA 23 avec à ses côtés, Robert Lewandowski et Kylian Mbappé.

Mais qui sont les 20 autres joueurs qui figurent parmi les meilleurs joueurs de FIFA 23. Découvrez-les sans plus attendre.

Les 23 meilleurs joueurs de FIFA 23

Joueur Note Club Poste Gestes techniques Mauvais pied Karim Benzema 91 Real Madrid AT 4 4 Robert Lewandowski 91 FC Barcelone BU 4 4 Kylian Mbappé 91 PSG BU 5 4 Kevin De Bruyne 91 Manchester City MC 4 5 Lionel Messi 91 PSG AD 4 4 Mohamed Salah 90 Liverpool AD 4 3 Virgil Van Dijk 90 Liverpool DC 2 3 Cristiano Ronaldo 90 Manchester United BU 5 4 Thibaut Courtois 90 Real Madrid G 1 3 Manuel Neuer 90 Bayern Munich G 1 4 Neymar Jr 89 PSG AG 5 5 Heung-Min Son 89 Tottenham AG 4 5 Sadio Mané 89 Bayern Munich MG 4 4 Joshua Kimmich 89 Bayern Munich MDC 3 4 Casemiro 89 Manchester United MDC 2 3 Alisson 89 Liverpool G 1 3 Harry Kane 89 Tottenham BU 3 5 Ederson 89 Manchester City G 1 3 N’Golo Kanté 89 Chelsea MDC 2 3 Jan Oblak 89 Atlético Madrid G 1 3 Erling Haaland 88 Manchester City BU 3 3 Toni Kroos 88 Real Madrid MC 3 5 Marquinhos 88 PSG DC 3 3

Et voilà pour la liste officielle des 23 meilleurs joueurs de FIFA 23. Si vous souhaitez ne rien rater de l’actualité de FIFA 23, n’hésitez pas à nous suivre sur Twitter @DexertoFGB.