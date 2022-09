Les 9 joueurs de FIFA 23 à acheter dans la Web App avant la sortie du jeu

Le mode Ultimate Team de FIFA 23 offre de nombreuses possibilités de gagner des crédits, dont l’une consiste à acheter des joueurs avant la sortie du jeu qui pourraient bien valoir une jolie somme lors du lancement.

Il est vrai que parfois, le mode Ultimate Team de FIFA 23 peut être une véritable loterie en ce qui concerne le marché des transferts, tant il est erratique.

Certains événements et scénarios peuvent influencer le prix des joueurs, avec par exemple la sortie de certaines de promotions qui peuvent provoquer un effondrement complet du marché.

Toutefois, à l’occasion du lancement du jeu qui se rapproche, nous allons essayer d’identifier certains joueurs sur lesquels il pourrait être intéressant d’investir maintenant en utilisant la Web App, avant l’accès anticipé de FIFA 23, ainsi que le lancement officiel du jeu.

Les joueurs de FIFA 23 que vous devez acheter en utilisant la Web App

Andre Silva – Bundesliga – BU – 82

FUTBIN

Même si sa note a baissé de deux points depuis FIFA 22, Andre Silva reste une excellente option pour composer des DCE en raison de la rareté de son pays par rapport à la division dans laquelle il évolue.

Ajoutez à cela qu’il s’agit d’un attaquant que vous pouvez placer en haut de la hiérarchie et nous pensons que c’est une bonne affaire pour sa polyvalence.

Prix actuel estimé : 800 crédits

Nelson Semedo – Premier League – DLD – 80

FUTBIN

L’étiquette “DLD” est peut-être ce qui entrave le prix de Nelson Semedo en ce moment, car il n’apparaîtra pas dans les recherches des DD et les joueurs seront découragés par le fait de devoir changer sa position principale.

Toutefois, il est probable que grâce au nouveau système de collectif, Semedo aura le poste de DD comme position secondaire. Sa vitesse et ses qualités athlétiques font de lui l’un des meilleurs choix du championnat anglais, et nous pourrions envisager que son prix augmente assez facilement.

Prix actuel estimé : 1 000 crédits

Keylor Navas – Ligue 1 – G – 88

FUTBIN

Pour une raison quelconque, un Keylor Navas noté 88 n’atteint même pas les cinq chiffres en termes de prix, et nous trouvons cela assez étrange.

En plus d’être une option solide et bien notée, il est également parfait pour certains DCE qui ont besoin de plusieurs joueurs bien notés, et son prix va certainement augmenter lors de la sortie du jeu.

Prix actuel estimé : 6 500 crédits

Manuel Akanji – Premier League – DC – 81

FUTBIN

Alors que Ruben Dias et Aymeric Laporte feront les gros titres lorsque les gens chercheront des défenseurs centraux de qualité à Manchester City, il ne faut surtout pas négliger Akanji.

Il est très rapide, possède d’excellentes statistiques de défense et deviendra probablement un titulaire pour la plupart des équipes de départ en Premier League.

Prix actuel estimé : 3 600 crédits

Marco Reus – Bundesliga – MOC – 85

FUTBIN

Voyageons encore en Allemagne et Marco Reus est un autre joueur dont le prix est étrangement bas alors qu’il est toujours un joueur intéressant à utiliser dans les DCE.

Malgré toutes ses blessures, EA lui a attribué une carte généreuse avec notamment 70 de vitesse, ainsi que d’incroyables statistiques de passes, tirs et dribbles. Faites donc le plein de Reus tant que vous le pouvez !

Prix actuel estimé : 3 100 crédits

Iago Aspas – La Liga – BU – 85

FUTBIN

Même à 35 ans, Iago Aspas reste dans les petits papiers des joueurs intéressants à acheter lors de la sortie d’un nouveau FIFA, non seulement en raison de sa note, mais aussi en termes de statistiques.

Mais en plus d’être un joueur intéressant à utiliser sur le terrain, comme beaucoup de joueurs présents dans ce guide, il est également un lien parfait et facile pour les DCE. Une aubaine à ce prix et qui ne manquera pas de grimper.

Prix actuel estimé : 2 800 crédits

Denis Zakaria – Premier League – MDC – 81

FUTBIN

Ajoutez une carte de style renforçant ses statistiques de défense et de passes et ce joueur va tout simplement devenir un monstre, c’est aussi simple que cela.

Il mesure 1,80 m, a une vitesse acceptable pour un MDC et ses statistiques défensives ne sont pas à dédaigner. Faites-nous confiance, le prix de Zakaria va grimper en flèche une fois que les gens auront compris qu’il est l’une des meilleures options MDC et pas seulement en PL.

Prix actuel estimé : 10 750 crédits

Ronald Araujo – La Liga – DC – 83

FUTBIN

Pourrait-il être un candidat précoce pour devenir le nouveau Presnel Kimpembe de FIFA 23 ? Même si Araujo n’est pas tout à fait aussi vif que Kimpembe, ce joueur possède une excellente carte à un prix très bas pour ce qu’il offre.

Si vous ne voulez pas l’utiliser, son prix estimé, au moment où nous écrivons cet article, vaut la peine d’être considéré et pourrait constituer un investissement solide, notamment pour son potentiel pour les DCE.

Prix actuel estimé : 4 000 crédits

Ousmane Dembélé – La Liga – AD – 83

FUTBIN

Nous allons en fait nous en tenir à Barcelone pour ce dernier, car il est certes un peu cher, mais potentiellement un bon investissement, bien que nous savons qu’il sera difficile d’obtenir autant de crédits si tôt, sauf si vous êtes chanceux.

30K pour un ailier français jouant en Liga est irréel, et ces dernières années, Dembélé coûtait le double de ce prix et plus.

Il possède toujours les 5 étoiles GT et mauvais pied et est facilement l’un des joueurs les plus rapides du mode Ultimate Team.

Prix actuel estimé : 31 750 crédits

Et voilà les 9 joueurs qui selon nous sont les plus intéressants à acheter dès maintenant dans la Web App ou l’application Companion de FIFA 23.