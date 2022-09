La note de Cristiano Ronaldo dans FIFA 23 enrage les joueurs

Une fuite des notes des joueurs de FIFA 23 semble avoir révélé une importante rétrogradation de la star de Manchester United, Cristiano Ronaldo, et cela a fortement agacé les fans qui ne sont pas satisfaits des changements apportés à sa carte.

FIFA 23 n’est plus qu’à quelques semaines de son lancement, et les discussions ont déjà commencé au sein de la communauté pour savoir quels joueurs devraient être les mieux notés dans le jeu de cette année.

Chaque année, EA aime bouleverser la méta en distribuant des améliorations et des baisses en fonction des performances de chaque joueur au cours de la saison dernière.

Et le 30 août, une fuite majeure de FIFA 23 a révélé des dizaines de notes de joueurs à l’avance.

Les changements de statistiques ont été nombreux et importants, et certains des plus grands noms du football de ces dernières années ont dégringolé dans les notes. Cependant, le plus surprenant pour de nombreux fans a été la forte baisse de l’attaquant de Manchester United, Cristiano Ronaldo.

La note de CR7 dans FIFA 23 au cœur des débats

Si l’attaquant portugais est reconnu comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football, si l’on en croit les récentes fuites, ce dernier aura une note 90 dans FIFA 23.

Bien qu’il s’agisse du sixième meilleur joueur du jeu, il s’agit d’une baisse de -1 par rapport à FIFA 22 qui le fait tomber à sa note la plus basse depuis FIFA 11.

Et si une note de 90 peut sembler raisonnable pour un joueur de 37 ans, les fans ne sont pas cet avis en raison de l’ampleur de la baisse de ses statistiques avec en particulier sa vitesse qui est passée de 87 à 81 et ses dribbles de 88 à 85.

Après l’apparition de la carte sur Reddit, beaucoup pensent qu’avec ces statistiques en jeu, Ronaldo sera pratiquement inutilisable en match FUT dans FIFA 23.

Un joueur a notamment déclaré : “Il a l’air d’un déchet maintenant !” suggérant ainsi que Ronaldo n’aura pas sa place dans la méta de cette année.

Toutefois, avec cette rétrogradation, les joueurs ont remis en question la valeur que la carte du joueur aura : “Je lui donne 2 mois, et il sera à 200k” révèle un autre joueur.

D’autres ont fait valoir que malgré l’âge de Ronaldo, il est toujours digne d’une carte qui peut rivaliser avec des joueurs comme Mbappé et Messi. “Je ne sais pas, ça semble un peu dur vu qu’il a eu une première saison correcte depuis son retour à United en termes de performance individuelle.“

Cependant, il est bon de garder à l’esprit que cette note est basée sur une fuite d’une première version de FIFA 23.

Il est donc possible qu’EA soit encore en train de bricoler les statistiques du jeu, et que par conséquent, Ronaldo pourrait alors avoir une carte beaucoup plus impressionnante au moment où la saison d’Ultimate Team commencera.