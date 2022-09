FIFA 23 Web App : Date de sortie prévue, application Companion et plus

L’application Web de FIFA 23 donne aux joueurs la possibilité de commencer leur aventure dans le mode Ultimate Team en avance. Découvrez donc tout ce que vous devez savoir sur la Web App et l’application Companion.

Le lancement de FIFA 23 est imminent, ce qui signifie qu’une nouvelle saison d’Ultimate Team est sur le point de commencer. Bien que la date de sortie définitive du jeu soit le 30 septembre, il existe plusieurs façons de se plonger dans FIFA 23 en avance, que ce soit en précommandant l’édition Ultimate ou via l’EA Play.

Toutefois, si vous n’avez pas un accès anticipé au jeu complet, vous pouvez commencer à bricoler votre équipe FUT en avance grâce à la Web App et à l’application Companion de FIFA 23.

Alors si vous cherchez à mettre en place votre équipe FUT ou bien vous lancer dans le trading avant la sortie de FIFA 23, nous allons passer en revue tout ce que vous devez savoir sur la Web App et l’application Companion.

EA SPORTS Prenez de l’avance sur vos adversaires grâce à la Web App de FIFA 23.

EA n’a pas encore annoncé la date de lancement de l’application Web de FIFA 23, mais nous pensons qu’elle sera disponible à partir du mercredi 21 septembre.

Étant donné que les propriétaires de l’édition Ultimate vont recevoir la version complète de FIFA 23 le 27 septembre, les développeurs aiment généralement donner aux joueurs quelques jours pour expérimenter la Web App avant sa sortie.

Pour FIFA 22 par exemple, la Web App a été lancée le 22 septembre avant la date de sortie de l’accès anticipé, le 28 septembre.

Nous pensons donc que les développeurs suivront le même format pour FIFA 23, mais nous ne manquerons pas de mettre à jour cette section dès qu’une annonce sera faite.

Date de sortie prévue de l’application Companion de FIFA 23

Une fois que l’application Web sera disponible, l’application Companion de FIFA 23 ne devrait alors pas tarder à sortir également.

Nous pensons donc qu’elle devrait sortir le jeudi 22 septembre, soit un jour plus tard que la Web App.

L’application Companion de FIFA 23 est une version mobile de l’application Web optimisée pour Android et iOS, qui permet aux joueurs d’accéder à la section Ultimate Team en déplacement. Si vous êtes loin de votre console ou de votre PC pendant quelques jours, c’est le moyen idéal de rester au courant des dernières évolutions FUT.

EA SPORTS Parfois, vous avez besoin de vérifier votre équipe FUT même en déplacement.

Caractéristiques de la Web App et de l’application Companion de FIFA 23

La création de votre équipe FUT est un processus toujours passionnant, et une partie de ce processus consiste à choisir le nom de celle-ci. Vous pouvez le faire sur les deux applications.

Choisissez votre stade FUT

Le choix de votre premier stade sera délicat, car vous aurez probablement un budget limité. Mais rassurez-vous, vous pouvez tout faire à partir de l’application Web et de l’application Companion de FIFA 23.

Récompenses quotidiennes de FIFA 23

FIFA 23 offrira des récompenses quotidiennes sur votre compte, ce qui devrait augmenter votre budget. Vous pouvez les recevoir simplement en vous connectant chaque jour. Elles vont d’un petit pack d’or à quelques centaines de crédits.

Peut-on ouvrir des packs sur la Web App et l’application Companion ?

Il est tout à fait possible d’ouvrir des packs Ultimate Team sur la Web App et l’application Companion de FIFA 23. Vous pouvez les acheter avec des Points FIFA ou avec des crédits, bien que cela puisse être limité avant le lancement officiel du jeu. Dans ce cas, l’ouverture des packs ne sera disponible en jeu que via l’accès anticipé EA Play.

Constituez votre équipe FUT

La constitution de votre équipe FUT bien sûr la fonctionnalité la plus importante de la Web App et de l’application Companion de FIFA 23. Le choix des joueurs qui vous représenteront lors de vos premiers matchs en Division Rivals ou Clashs d’équipes jouera un rôle énorme dans vos débuts sur le mode. Plus vous pourrez acheter de bons joueurs tôt, plus vous aurez une longueur d’avance sur vos adversaires lors du lancement du jeu.

DCE : Défis de création d’équipe

Les DCE sont un excellent moyen de vous libérer de certaines cartes de votre club qui ne vous intéressent pas en échange de récompenses. Une fois que ces applications seront disponibles, rendez-vous dans la section DCE et voyez ce que vous pouvez accomplir dès le départ.

Récompenses FUT Champs, Division Rivals, Draft & Clashs d’équipes

Les joueurs de FIFA 23 pourront également ouvrir leurs récompenses depuis la Web App et l’application Companion. Cela signifie que vous pouvez ouvrir vos packs de récompenses Division Rivals, FUT Champs, Draft ou Clashs d’équipes en déplacement ou depuis le confort de votre PC.

Le trading FUT

Tout le monde prétend avoir la meilleure méthode de trading dans le mode Ultimate Team, et vous pouvez tracer vous-même votre propre chemin en utilisant l’une de ces applications. Il suffit de se connecter, de se rendre sur le marché des transferts et de commencer à enchérir dans les ventes aux enchères de cartes. Vous pouvez également faire des sélections, envoyer des joueurs sur la pile d’échange et vendre rapidement des cartes.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur la Web App et l’application Companion de FIFA 23. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article avec tous les détails supplémentaires dès qu’ils seront disponibles.

