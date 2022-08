FIFA 23 : Les joueurs réclament une refonte de FUT Champions

FUT Champions est la compétition suprême du mode Ultimate Team où les joueurs s’affrontent pour gagner les meilleures récompenses du jeu. Mais avec plus de modes de jeu que jamais dans FIFA 23, les joueurs veulent des changements afin de rendre la corvée de cette compétition moins pénible.

Ultimate Team devrait redevenir l’attraction principale de la franchise à l’approche de la sortie de FIFA 23 prévue pour le 30 septembre.

À mesure que les joueurs découvriront les nouveautés de FIFA 23, comme le système d’alchimie remanié et les différentes promotions, ils pourront également profiter d’un plus grand nombre de modes.

Non seulement les joueurs auront la possibilité de participer aux traditionnels Clashs d’équipes, Divisions Rivals et FUT Champions, mais ils pourront également découvrir le nouveau mode FUT Moments.

EA SPORTS

Toutefois, l’abondance d’options et de modes de jeu est déjà considérée comme une arme à double tranchant par les joueurs FIFA.

Avoir plus de modes signifie plus de récompenses Ultimate Team à gagner, avec notamment des packs et des crédits.

Cependant, avec autant de modes différents proposés, les joueurs devront choisir comment répartir leur temps, car la corvée pour gagner toutes les récompenses ne cesse de croître.

Et dans le but de gagner du temps, un joueur a alors proposé des changements pour le FUT Champions qui est sans aucun doute le mode Ultimate Team le plus éreintant.

Comme l’explique Adventurous_Team285, “la quantité de temps nécessaire si vous voulez terminer le grind devient vraiment intense.” Il décrit notamment la Ligue du week-end, également connue sous le nom de FUT Champions, comme la corvée la plus importante du lot.

Dans FIFA 22, les joueurs devaient disputer 20 matchs en trois jours, du vendredi au dimanche. Cependant, ce nombre n’inclut pas la partie Play-Offs qui est nécessaire pour se qualifier pour FUT Champions.

Et selon Adventurous_Team285, la plupart des joueurs n’ont tout simplement pas assez de temps pour remplir tous ces objectifs. C’est pourquoi il suggère alors une réduction des 20 matchs requis dans FUT Champions pour l’avenir.

“Je pense que 20 matchs, c’est bien. Le problème, c’est la qualification. C’est inutile. Laissez simplement tout le monde jouer le FUT Champions. Certaines personnes ne se qualifieront pas et d’autres n’auront pas le temps.“

L’absence de qualification réduirait le nombre de matchs et permettrait alors à tout le monde de participer à cette compétition qui serait plafonnée à un nombre maximum de 20 matchs.

Si cette idée de réduire le nombre de matchs dans FUT Champions a déjà séduit de nombreux joueurs, nous ne savons pas si EA Sports envisage d’apporter ce genre de changement à la compétition.

Les prochaines semaines devraient cependant nous offrir les réponses à toutes nos questions.