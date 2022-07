FIFA 23 : L’édition Ultimate se dévoile avec Kylian Mbappé et Sam Kerr

more

Selon les premières fuites, cette édition Ultimate de FIFA 23 devrait sortir le 27 septembre, soit 3 jours plus tôt que l’édition Standard qui quant à elle sortira le 30 septembre.

De plus, il a été révélé suite à l’annonce de cette jaquette que le premier trailer officiel de FIFA 23 sera dévoilé le mercredi 20 juillet à 18h.

Alors que l’année dernière, Kylian Mbappé occupait à la fois les jaquettes de l’édition Standard et Ultimate, cette année en revanche, il occupe maintenant la jaquette de l’édition la plus chère de FIFA 23 aux côtés de l’attaquante de Chelsea, Sam Kerr.

Et le grand moment des annonces pour FIFA 23 vient tout juste de commencer, avec la révélation de la jaquette de l’édition Ultimate mettant pour la première fois en vedette un footballeur et une footballeuse.

Alors que le cycle de FIFA 22 touche à sa fin, tous les regards des joueurs sont maintenant tournés vers le prochain opus qui sera le dernier à porter le nom de l’instance de football avant de se rebaptiser EA SPORTS FC .

Nous venons d’entrer dans l’une des phases les plus intéressantes de l’année lorsque nous sommes passionnés de FIFA.

FIFA 23 commence enfin à se révéler. Après une longue attente, les joueurs viennent enfin d’avoir le premier aperçu de la jaquette de l’édition Ultimate mettant en vedette Kylian Mbappé et Sam Kerr.

by Ludovic Quinson