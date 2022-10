L’équipe 1 Out of Position de FIFA 23 a été révélée : Salah, Hernandez…

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

La nouvelle promotion du mode Ultimate Team de FIFA 23 s’intitule Out of Position et l’équipe 1 a été divulguée. Tout ce que vous devez savoir sur cet événement.

Dès les premières semaines de FIFA 23, EA a gâté les joueurs avec une bonne dose de contenu promotionnel.

Tout a commencé avec Ones to Watch, suivi de Road to The Knockouts. Puis, le 14 octobre, les développeurs ont dévoilé l’équipe 1 des Rulebreakers, avec de grands noms comme Cristiano Ronaldo et Gérard Piqué.

Mais les fans de FIFA 23 sont toujours avides de contenu supplémentaire, et l’événement Out of Position pourrait bien les satisfaire.

Comme son nom l’indique, cette promotion place les joueurs dans de nouvelles positions avec des statistiques nettement améliorées.

FIFA a déjà expérimenté les joueurs hors position par le passé avec la promotion Shapeshifters de FIFA 22.

L’équipe 1 Out of Position de FIFA 23 a été dévoilée